〈能源盤後〉夏季用油帶動數周漲勢 油價收在三個月高點

美國和國際原油期貨周一 (25 日) 收在三個月高點，分析師指出，對夏季用油「無法滿足的需求」，加上市場持續押注今年稍晚的原油供給將趨於緊縮，都是帶動近期這波延續數周漲勢的主因。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.67 美元或 2.2%，收每桶 78.74 美元，是 4 月 24 日以來最高價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.67 美元或 2.2%，報每桶 82.74 美元，創 4 月 19 日以來最高。

8 月交割的汽油期貨價格上揚 3.3%，收每加侖 2.90 美元，是去年 10 月底以來最高。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.77 美元，為 3 月迄今最高價。

8 月交割的天然氣期貨價格下滑 1%，收每百萬 Btu 2.69 美元。

市場驅動力

Velander Energy Partners 執行主任 Manish Raj 說：「對夏季用油的渴望，創造了引發數周漲勢的雪球效應。」

沙烏地阿拉伯和俄羅斯減少出口石油，導致亞洲買家積極尋找來自美國的西德州原油。路透上周引述知情人士報導，亞洲煉油商訂購預定 8 月出貨的美國原油規模，正逼近歷史紀錄。

Raj 說：「美國夏季需求持續成長、中國經濟復甦、印度展望良好，再加上供給依然吃緊。這些油市常見的因素持續發揮力量。」

他說：「石油輸出國家組織 (OPEC) 成員國一路笑到銀行，而做多的交易員不想錯過上船的機會——他們高度預期，下半年將出現某種供給短缺。」

他認為，OPEC 似乎已經準備好向低油價宣戰，同時，美國的油井商則因鑽油通膨高漲和水力裂解設備短缺，而興趣缺缺。

Baker Hughes 上周五公布的數據顯示，美國活躍油井數量已經連續六周下滑。

西德州和布蘭特原油上周分別上漲 2.3% 和 1.5%，油價今年迄今雖然仍是下跌的，但因為實體市場下半年可能轉為短缺，最近已經站穩腳跟。沙國和俄羅斯的減產，是支撐這股預期的主因。

StoneX 堪薩斯能源團隊的 Alex Hodes 等人周一表示，沙烏地阿拉伯能源部長 Suhail al-Mazrouei 據說在當前的 OPEC 會議中明白表示，OPEC 的行動足以讓市場平衡，如果有需要採取進一步的行動，下次會議上會行動。

StoneX 團隊說，最新一輪減產，「似乎已讓油市趨於緊縮。」

GTC 首席分析師 Jameel Ahmad 說，交易員也正在觀望本周一連串央行會議，以美國聯準會 (Fed) 為焦點。

他認為，Fed 本周可能準備好暗示，美國經過 7 月再次升息後，利率已經觸頂，但中國經濟似乎仍在支撐全球成長展望，並且股闢消議員保持原油部位不變。

Fed 預定周三宣布決議，接著歐洲央行 (ECB) 決策會議周四登場，周五則由日本銀行 (央行，BOJ) 宣布決議。

Ahmad 說：「時序逐漸往下半年前線，由於全球經濟健康體質的疑慮短期內不會消失，而已開發市場的央行在通膨壓力仍處在歷史高點的情況下，仍不願意降息。因此，若想看到油價保持在每桶 80 美元以上，必須先看到全球經濟信心反彈至樂觀的水準。」