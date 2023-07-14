〈逸達展望〉前列腺癌新藥市占目標提前達陣 產能滿載赴印度擴產

逸達 (6576-TW) 旗下治療晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑銷售目標提前達陣，隨著銷售逐步增加，加上未來會增加三個月劑型，歐洲合作夥伴產能供不應求，已規劃在印度新增產線、並進入試產。

公司原預期，CAMCEVI 的美國市占率，要到年底才有望達到 10%，不過在醫院使用率提升、銷售量持續擴大下，提前半年達到目標；目前終端每月使用量約 1.5 萬支。

逸達表示，未來 CAMCEVI 會陸續在歐洲、台灣上市，不過主要仍先滿足美國市場需求，然而合作夥伴在歐洲產能已不夠使用，因此赴印度擴產，機台已陸續進駐。

財務長詹孟恭說，從醫生開藥與病患用藥習慣來看，三個月劑型還是屬於主流，原因在於病患使用三個月劑型後，才會延長使用六個月劑型，因此待旗下 CAMCEVI 三個月劑型上市後，市占率才有機會進一步跳升。

根據逸達規劃，CAMCEVI 三個月劑型正在進行藥物放大批量，完成後才會向美國 FDA 送件，預計明年下半年提出藥證申請、2025 年取證。

從 Bloomberg 統計銷售量推估，2022 年治療晚期前列腺癌美國市場規模約 4.5 億美元，其中三個月劑型約占五成、六個月劑型近四成；三個月劑型市場規模約為六個月劑型的 1.3 倍。