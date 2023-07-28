〈創意法說〉客戶5奈米案件遞延 下修全年展望

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理戴尚義指出，由於兩家客戶的 5 奈米案件遞延，影響委託設計服務 (NRE) 費用認列，財務長錢培倫補充，原預計今年營收年增雙位數，現修正為年增個位數，獲利也從年增轉為較去年衰退。

戴尚義指出，有兩個客戶的 N5 案件遞延，主要為消費性電子平台的案件，也坦言 AI 新創公司從找上門再到晶片量產時程為期 2 年，但同時間市場不斷變化，因此寧願客戶修正遞延，期待他將來量產機會高、成長幅度也較大。

針對 AI，戴尚義補充，明年就會有伺服器客戶的量產營收貢獻，車用領域公司早在兩三年前也已經與客戶合作，目前正往量產方向前進，且除了現有模式，也以 IP 方式與客戶合作，目前包括 GLink 跟 HBM。

錢培倫表示，第三季營收估較上季微幅上升，其中，NRE 季增雙位數，量產微幅下滑，整體毛利率持平上季，營業費用季增個位數；整體下半年毛利率會再比上半年稍微低一點。

錢培倫說明，下修全年展望主因為 5 奈米案件的 Shipout 營收遞延至明年認列，影響 NRE 表現，原預期今年 NRE 業績年增雙位數，現則修正為年增個位數；量產業績維持年增雙位數，但因 SSD / 網通應用需求下修，年增幅也低於原預期。

雙率方面，創意預計，毛利率維持年減數個百分點，營業費用原預計會年增雙位數，現則修正為年減個位數，主要因研發人員沒有預期增加得快，分紅也比原預期少，營益率則維持年減數個百分點，淨利也從比去年成長修正為比去年衰退。