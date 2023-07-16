合一糖尿病足新藥國內外有斬獲 納健保+獲馬國藥證

合一 (4743-TW) 旗下糖尿病足部傷口潰瘍新藥報佳音，包含取得台灣健保價每條新台幣 9800 元，預計 8 月 1 日起生效，以及獲得馬來西亞藥證，有望進一步帶動營運成長。

事實上，合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥 2021 年在台上市，目前市場滲透率攀升至 9%，此外，也向台灣申請健保給付，分別在今年 4 月與 6 月提交共同擬定會議，並通過藥品給付規定。

合一該新藥近期也取得衛福部健保署核准納入健保給付，核定支付價格為每條新台幣 9800 元，將於 8 月起正式生效。

除了台灣市場外，該新藥海外佈局也有所進展，繼拿下新加坡藥證後，其查驗登記也通過馬來西亞國家藥品管理局 (NPRA) 審核通過，後續將儘快與新加坡市場共同安排上市與銷售。

合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥為馬來西亞 NPRA 於 2020 年發佈具療效天然產品指南後，第一個提出查驗登記並通過審查的天然藥物，該新藥也成為 NPRA 目前唯一核准治療糖尿病足潰瘍的天然藥物。

合一表示，馬來西亞為東協國家中糖尿病盛行率最高的國家，根據 2020 年 Int. J. Environ. Res. Public Health 發表的系統性回顧文獻指出，馬來西亞糖尿病每年醫療支出高達 6 億美元，其中截肢為糖尿病花費最高的併發症，造成巨大醫療負擔。