晶片製造商共同觀點：供應過剩有所緩解 但需求復甦仍然緩慢

從英特爾 (INTC-US) 到三星 (005930-KR)，全球晶片製造商正在釋出類似的訊息—半導體供應過剩已漸漸結束，但與此同時，人工智慧 (AI) 行業以外客戶的需求前景仍然黯淡。

由於全球經濟疲軟、高通膨和利率上升，企業客戶和消費者都在縮減支出，所有主要晶片市場，包括智慧手機、個人電腦和數據中心，今年都出現萎縮。

這造成了商品晶片前所未有的供應過剩，導致全球最大的兩家記憶體晶片製造商三星和 SK 海力士上半年營業虧損，合計達到創紀錄的 15.2 兆韓元 (120 億美元)。

然而，研究機構 Canalys 的數據顯示，這種供過於求的情況已開始緩解，這主要是由於減產，而且隨著前兩季 PC 出貨量下降 30%，第二季 PC 出貨量下降幅度放緩至 11%。

SK 海力士財務長 Woohyun Kim 在本周的財報電話會議上表示，需求正在逐漸恢復。但他也說：「最近個人電腦出貨量的改善，主要是由促銷和低階機型帶動的，這意味著它對晶片需求復甦的影響有限。」

當前市場的轉機，來自 AI 產業的竄起，支援生成式 AI 的晶片需求迅速增加，但該行業仍占整體晶片需求的一小部分。並且，由於一些公司優先投資於 AI，因此正在削減企業在伺服器上的支出。

全球最大晶片買家中國的復甦未達預期，也削弱了整體前景。

三星和 SK 海力士均表示，中國的重新開放未能達到重振智慧手機市場的預期，並且它們正在擴大 NAND 記憶體晶片的減產，它廣泛用於智慧手機中。

模擬晶片製造商德州儀器 (TXN-US) 在中國有大量業務，該公司周二預測第三季收入和利潤將低於華爾街目標，因終端市場需求復甦緩慢，迫使客戶取消訂單。

投資公司 Edward Jones 分析師 Logan Purk 說：「截至 2022 財年末，中國市場約占銷售額的一半，因此中國對德儀業務的影響最大。」