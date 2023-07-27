OKX將出席臺灣2023國際電競展，並與ACG World聯合發行紀念NFT

越來越多頂級賽事開始集結臺灣！

臺灣 2023 國際電競展（第五屆臺灣國際遊戲電競產業展）與第七屆臺北國際電影玩具及玩具創作展、第 22 屆動漫展三大重要賽事將於 2023 年 7 月 27 日至 7 月 31 日期間，在臺北世界貿易中心一館同期舉行隆重舉行，旨在透過電玩、手遊、漫畫、動畫、輕小說、相關玩具、公仔、模型、以及最新娛樂數碼內容等多元元素，共同打造全臺唯一 ACG 產業整合展，備受關注。

為推進文娛產業與 Web3 加速融合，助力臺灣 Web3 生態發展，讓使用者深度體驗 Web3，2023 年 7 月 26 日，全球第二大加密貨幣交易所和領先的 Web3 科技公司 OKX 宣佈，將出席臺灣 2023 國際電競展，並與 ACG World 聯合發行紀念 NFT「OKX X ACG World 懷舊遊戲」，ACG World 是日本知名專案方，曾發行阿童木等著名 IP 的 NFT。

「OKX X ACG World 懷舊遊戲」紀念 NFT 持有者，能獲得現場免費兌換 OKX 提供的餅乾、咖啡等權益，現即刻透過以下方式免費領取活動 NFT，僅需要簡單幾步！

1）點選官網或開啟手機相機、OKX App > Web3 錢包 > 掃一掃，掃描下方二維碼跳轉至 “Web3”NFT 申領頁面。

2）點選 “免費領取”，填寫資訊資料，領取成功後，即可切換至錢包首頁 > NFT 處即可看到領取成功的「OKX X ACG World 懷舊遊戲」紀念 NFT。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易所和領先的 Web3 科技公司，近年來在品牌、市場、人才、產品以及活動等全方位不斷增加在臺投入，獲得多家臺灣媒體、著名區塊鏈 KOL、YouTube 等相繼報道，火熱勢態在臺灣迅速蔓延。

從去年至今，OKX 除受邀「2022 年臺北區塊鏈周」、「NFT Taipei」、「未來商務展」等臺北頂級區塊鏈盛會外，還發起了「臺北黑膠漢堡快閃店」、音樂節、籃球賽等多場活動，吸引了眾多臺灣使用者參與。OKX 圈粉臺灣市場的背後，不僅僅是口碑的點滴積累、品牌的逐步沉澱，還有對產品的極致苛求。

OKX 不僅提供行業最頂尖的現貨、合約、跟單、賺幣等交易服務，還提供最先進的 Web3 產品。OKX Web3 錢包是最全面的異構多鏈錢包，已支援 60 + 公鏈，App、外掛、網頁三端統一，涵蓋錢包、DEX、DeFi、NFT 市場、DApp 探索 5 大板塊。還支援 Ordinals 市場、建立 MPC 錢包、兌換 Gas、iCloud/Google Drive 備份助記詞、自定義網路、連線硬體錢包等功能。此外，OKX Web3 錢包即將支援 AA 賬戶抽象。

OKX 致力於提升 POR 透明度至傳統金融審計標準，從而持續引領行業安全透明，是行業為數不多的按月釋出儲備金證明的主流加密交易所。當前已透過 zk-STARK 等創新技術升級 POR 系統，使用者隨時可以獨立驗證歐易 OKX 的償付能力。今年 7 月 26 日，OKX 正式釋出第 9 次儲備金證明（PoR），22 個公示幣種的儲備金率均超過 100%，其中 BTC、ETH、USDT 的儲備金率均為 103%，總計價值達 113 億美元。

2022 年 12 月 21 日，OKX 榮獲 “MostIn2022 全球吸引力僱主” 獎，成為 Web3 領域唯一獲獎的科技公司，體現了業界對 OKX 全球品牌建設、人才發展路徑以及社會責任等方面的高度認可。OKX 自 2017 年成立以來，已擁有全球超 3000 名員工。公司的快速成長是全體員工共同努力的結果，OKX 追求以提升員工幸福感為目標，同時打造全球頂尖的加密生態基礎設施服務商，推動區塊鏈和數字資產走進億萬使用者的生活。未來，OKX 將持續在臺灣市場廣納英才，加強團隊建設。