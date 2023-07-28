小麥價格連3日下跌 市場供應緊張擔憂緩解

小麥價格從 5 個月來的最高收盤價，連續第三天下跌，因為近期供應充足的前景，超過了對俄羅斯襲擊烏克蘭港口設施影響的擔憂。

小麥價格在本周一大漲 8.6% ，但在連跌後，本周漲幅僅剩約 1%。俄羅斯在 7 月 17 日退出黑海出口協議之後，也開始對敖德薩地區的港口基礎設施和多瑙河的一個港口進行了襲擊，引發供應擔憂。

儘管俄羅斯的行動可能會進一步限制烏克蘭的出口，但俄羅斯本身正在向世界市場出口大量貨物。

俄羅斯糧食聯盟主席 Arkady Zlochevsky 表示，俄國糧食收成創高，新一季的糧食出口量可能高達 6000 萬噸。

俄羅斯總統普丁周四在與非洲領導人舉行的峰會上，為俄羅斯退出黑海協議進行了辯護，他表示，俄羅斯準備向布基納法索、辛巴威、馬利、索馬利蘭、中非共和國和厄利垂亞，在接下來 3-4 個月，免費運送 25,000 至 50,000 噸糧食。

據總部位於巴黎的信息和諮詢公司 Agritel 稱，在其他地方，主要供應國法國的軟質小麥產量今年可能會增加 100 萬噸以上，達到近 3500 萬噸。 報告稱，由於俄羅斯小麥在市場上占據主導地位，法國的出口量一直不大，但黑海供應的不確定性，可能會改變這一狀況。

由於對俄羅斯襲擊影響的直接擔憂有所緩解，玉米期貨從大約一個月來的最高收盤價，連續第四天下跌。

根據黑海協議運輸的 3300 萬噸農作物中，約有一半是玉米，其中最大買家中國占據了很大一部分。 近幾個月來，中國已轉向滿足巴西的更多需求，而巴西的產量創歷史新高。