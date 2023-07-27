Arm攜手台美歐業者 發起半導體教育聯盟

Arm 今 (27) 日宣布，發起一項半導體教育聯盟的全新計畫，該計畫獲得 Arduino、Cadence、康乃爾大學、半導體研究聯盟 (Semiconductor Research Corporation)、意法半導體、新思科技、台灣半導體研究中心、全印度技術教育委員會 (All-India Council for Technical Education)，與南安普敦大學)(University of Southampton) 等合作夥伴的支持。

Arm 表示，半導體教育聯盟成立目的在於透過產官學的跨界結合，以解决業界在人才招募與從業人員技能提升方面與日俱增的挑戰。

Arm 指出，半導體產業的全球戰略重要性已廣為人知，半導體領域的各個層面包括設計、晶圓製造再到部署，催生出數百億美元的投資。Arm 工程研發執行副總裁 Gary Campbell 表示，成長與創新的機會清晰可見，但從業人員是否具備適當的技能，可能會對產業發展構成極大的障礙。

Gary Campbell 指出，為確保這些挑戰不會在此關鍵時刻成為業界成長阻礙，聯盟呼籲能夠對半導體技能培育作出貢獻的所有人一起參與，盡一己之力。

Arm 期望，透過團結半導體產業與學界以打造全新的教育路徑，此聯盟匯集多個來自 Arm 及更廣泛產業的現有合作夥伴與工作小組，建立新的合作關係與工作方式，預計將為特定地區的產業需求量身打造工作技能框架，以及建立並支援未來人才庫所需的教育訓練路徑、資源與服務。

Arm 擁有一組經驗豐富的教育專業團隊，覆蓋中小學、大學及以上的專業教育領域，此聯盟由該團隊負責發展，並成為目前 Arm 教育方案的進化版，而 Arm 也將在其中扮演關鍵的協調角色。

該聯盟成員將透過各種論壇，以彈性、聯合且開放的模式，相互分享資源、能力與專業。這將讓教師、研究人員、期待加入半導體產業或從業的工程師與學習者，更易於取得關鍵的資源，並開啟了各界合作的全新機會，例如合力爭取研究補助等。

為了協助業界引進更多元的人才，聯盟致力於培植並支援進入半導體產業就職的多種途徑，提供依專業技能、產業類別與自我研習所需而設計的內容。為此，該聯盟的關鍵策略之一，就是允許多種參與形式的靈活性，讓各式各樣多元背景的個人都有機會在這個產業中任職。

聯盟成員將為學習者打造全新的機會，不論其財力或所在地理位置，都可透過實習、技術傳承、建教合作，以及在磨課 (MOOC) 平台上提供的免費遠距學習課程等方式，獲取來自實務現場的經驗。

目前產業有許多企業推出豐富且高品質的教育計畫，藉以提供最尖端技術的內容、工具與服務，包括 Arm 的大學計畫，該計畫已觸及全球數十萬名學生。但 Arm 相信目前半導體產業在技能落差方面正處於一個臨界點，亟需採取一種更團結、且由全產業切入的方法，才能真正發揮作用。

Arm 一向認同技能與教育投資的重要性。在其龐大的運算覆蓋範疇與廣大的全球生態系的基礎上，Arm 對於業界在持續演化過程中所需的技能，具有獨特且具影響力的觀點。

半導體教育聯盟的目標是讓業界能在共同目標、資源分享與最佳實務典範社群等方面更為一致，以便解決當今阻礙產業持續進步的技能落差。Arm 也將致力成為聯盟內部的驅動力，促使聯盟成員共同合作，整合成為一股產業的力量，持續培育運用 Arm 技術打造運算未來的人才庫。