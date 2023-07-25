〈房產〉六都上半年買賣移轉衰退 但高雄橋頭、台南歸仁逆勢倍增

全台六都 2023 年上半年買賣移轉棟數合計為 10 萬 7,318 棟，年減達 18.4%，房仲業者根據六都地政局資料，統計上半年六都年增率最高區域，結果顯示，高雄市橋頭區以年增 135.4% 奪下第一，依序為台南市歸仁區年增 111.3%，台中市梧棲區年增 93.4%。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，這三區的房市紅利都與科技產業有關，高雄市近年產業話題熱絡，橋頭區是台積電設廠主要受惠區，而台中市梧棲區則緊鄰「台中科技走廊」及「海線產業走廊」，台南市歸仁區則是受惠於「沙崙智慧綠能科學城」。

謝欣亞分析，高雄市橋頭區雖奪下六都年增率第一寶座，但今年上半年的移轉量並沒有創下新高，年增這麼多的原因，是因為去年基期太低了。早在橋頭科學園區於 108 年計畫核定後，該年度的買賣移轉量就一飛沖天，光上半年就達到 1020 棟，而到 2021 年因為台積電 (2330-TW) 設廠議題，又將橋頭區的熱度推至沸騰，但從去年開始由於不斷創新高的房價，導致買家逐漸轉為觀望，加上台積電設廠一直只聞樓梯響，導致去年上半年買賣移轉量大幅滑落。

謝欣亞說，今年上半年橋頭區的移轉量跟 2019 年上半年的交易量相比，尚有一段差距，今年看似大幅上揚的移轉量，有大半是受到新案交屋影響，如總戶數 445 戶的大型社區鳳凰冠，後續來看，橋頭的建設持續在進行中，橋頭科學園區預計於 2025 年底完工，內政部都委會今年六月審議通過「橋科聯外道路建設計畫」，預計於 2028 年完工，區域前景看好。

而 2023 年上半年年增 111.3% 的台南市歸仁區，由於有沙崙智慧綠能科學城的就業人口，讓居住需求強勁，加上南台灣首座三井 OUTLET 商場進駐，使周邊商圈迅速發展，高鐵特區周邊新建案甚至腳踩 3 字頭，但距離高鐵台南站車程 10 分鐘的歸仁舊市區，生活機能良好，許多政府機關也在這裡，目前還有 1 字頭的中古大樓可入手，也備受青睞，該區在剛性需求加持之下，交易熱度不減。

台中市梧棲區以年增率 93.4% 拿下六都上半年移轉年增率第三。謝欣亞說，梧棲近幾年因為「台中港特定區計畫」一飛衝天，區內有加工出口區及商業區，就業人口帶動居住需求，吸引不少投資客進場，但在上半年因《平均地權條例》修法通過，讓梧棲的預售市場直接趴下，但在買賣移轉部分，由於該區往年推案量大，如有 721 戶的「遠雄之星 No.8」，因邁入交屋期湧現許多交易，因而推升了梧棲區上半年的移轉量。