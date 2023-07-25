〈房產〉解封助觀光商圈景氣 台南51年老透店1.13億元成交

疫情解封也對觀光景氣復甦形成挹注，並推升熱門觀光商圈現店面交易潮。根據內政部實價登錄揭露，位於台南安平商圈，安平路上三間連棟、屋齡 51 年的 3 層樓老透店，今年 2 月由台南一當地法人，以總價約 1.13 億元打包買下，讓該透店榮登今年安平區最貴透店王。

這筆成交的透天厝合計建坪 655.41 坪，占地約 218 坪，屬住宅用地，正對安平路上的一樓空間，三戶打通作為店面，原本由知名連鎖薑母鴨店經營，已至少有 14 個年頭，是當地的人氣名店，不過目前該店已搬遷，店面閒置中。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，該店面位在安平運河旁，距離安平老街商圈約 5 分鐘車程，整條安平路上聚集不少來安平必吃的特色美食名店，像是周氏蝦捲、王氏魚皮、文章牛肉湯等，不過該店面地段位處較後段，人潮多靠名店自帶人氣，如在往前約 300 公尺過了華平路，路段人車流更為旺盛。

盧柏光認為，除了薑母鴨店面，該建物側面也隔有多間店面，並可作為倉庫使用，建坪、地坪皆大，面寬又廣，有利於商業使用，然而除了買家自用，如單看一樓臨路店面的租金投報率，應落在 2-3%，而該標的面臨運河，具永久棟距景觀，生活圈機能成熟，且地上物如符合危老條件，更提升其開發價值，推估買家大手筆擲上億元入手，應不單只是樂當包租公，看準其土地開發價值，才是最大吸引力。

而在嘉義市知名的噴水圓環商圈，同樣有透店高價成交，根據實價揭露，位於文化路上，一棟屋齡 23 年、建坪 449.22 坪的 5 層樓透天店面，今年 4 月，由台中一法人，以 9000 萬元無貸款方式買下，該店面前身為「大漢書局」，已歇業多年，店面目前閒置中，而此一店面位處文化路商業區，鄰近噴水圓環及文化路夜市，路段周邊店面林立，而該筆交易也成為近一年來，文化路商業區最高總價透店交易。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，隨著疫情解封、國門開放，觀光熱度逐漸回溫，熱門景點人潮回流帶動錢潮，也讓這些位在觀光商圈的店面喜迎春燕，而觀察此兩筆買賣皆為私法人交易，近期市場雖有平均地權條例干擾，不過法規限制私法人購屋採許可制，管住不管商，住商或商業用途標的並不在管制範圍內，因此也讓這些具備優勢條件的商用不動產，不論自用或投資，發展相對看俏，而吸引投資人積極進場布局。