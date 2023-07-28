〈財報〉福特上修全年財測 宣布放慢電動車增產步調 盤後翻黑

福特汽車 (Ford) 上季獲利猛增兩倍、營收年增 12%，並宣布上修全年稅前獲利預測，周四 (28 日) 盤後一度勁揚 4.2%，但該公司宣布電動車生產目標將延後達標後，盤後股價應聲由紅翻黑。

福特周四公布，上季獲利較去年同期成長逾兩倍至 19 億美元，經一次性項目調整的每股盈餘為 72 美分，營收成長 12% 至 450 億美元。這優於 FactSet 分析師預估的每股 54 美分、營收 431.7 億美元。

展望前景，福特預估全年息稅前利潤 (EBIT) 介於 110-120 億美元，從原估的 90-110 億美元上修，調整後自由現金流也從原估的 60 億美元，提高到 65-70 億美元。此外，資本支出預估介於 80-90 億美元。

電動車增產計畫延後實現

福特財務長 John Lawler 表示，今年初傳統汽車業務部門的需求和定價「保持」在優於公司年初預期的水準，然而，電動車採用速度比公司預期緩慢，部分原因是成本高昂。

福特的「Model E」電動車部門第 2 季虧損 10.8 億美元，高於分析師預估的 8.719 億美元。該公司預估，電動車部門今年全年將虧損 45 億美元，超越先前預估的 30 億美元，代表比去年虧損增加一倍以上。

福特表示，電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 掀起的價格戰，是導致電動車事業虧損的主因。福特本月稍早意外調降 F-150 Lighting 電動皮卡車售價後，遭投資人猛烈拋售，市值在短短一日內蒸發 36 億美元。

福特同日並宣布，5 月喊出今年底要達到的年產 60 萬輛電動車目標，要延後一年、到 2024 年才能實現。福特也放棄原本預定 2026 年底要實現的年產 200 萬輛電動車目標。

由於電動車產量達標時程延宕，福特 (F-US) 盤後股價翻黑下跌，截稿前約跌 1%。

該股周四收盤小漲 0.44% 至每股 13.73 美元，今年來累計上漲 19%，和標普 500 指數相當。

福特是最後一家公布財報的美國主要汽車製造商，在此之前特斯拉 (TSLA-US) 公布上季營收創新高，但毛利率和營益率持續下滑，通用 (GM-US) 則是上修全年財測。

儘管電動車部門虧損擴大，但傳統內燃式引擎汽車部門「Ford Blue」卻有出色表現，上季 EBIT 為 23 億美元，略優於市場預估的 22.4 億美元。此外，福特的商業部門「Ford Pro」上季 EBIT 為 24 億美元，遠高於市場預測的 17.4 億美元。

福特執行長 Jim Farley 表示，供應鏈中斷問題雖然仍持續，但已經有所緩解，福特還需繼續努力精簡系統、降低成本並提升品質。