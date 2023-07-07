福特Fiesta時代結束 最後一輛7日下線

最後一輛福特 (F-US) Fiesta 於周五 (7 日) 下線，代表該車成為全球數百萬車主中流砥柱時代的結束。

自 1976 年以來，Fiesta 銷往 50 多個國家，生產超過 2200 萬輛，周五將生產最後一輛新車。

為了體現其重要性，這家汽車巨頭將保留最後兩輛 Fiesta，分別將它們放入其在英國和德國的歷史館中。

福特發言人發表聲明表示，「歐洲的福特正在迅速過渡到電動的未來。」

他補充道：「作為過渡時期的一部分，德國科隆 Fiesta 的生產將於 2023 年 7 月 7 日停產，科隆電動汽車中心的新時代將開始。」

福特在去年的聲明中表示，將停止生產具有獨特設計的小型車 Fiesta。

該公司正在推行電氣化戰略，之前曾表示，到 2026 年中期，其在歐洲的所有乘用車系列都將「實現零排放」。該公司的目標是到 2030 年在歐洲推出全電動產品線。

在此同時，歐洲國家也正尋求擺脫使用化石燃料車。

例如，英國希望 2030 年停止銷售全新燃油客車和貨車，並要求從 2035 年起所有新車和貨車實現零尾氣排放。歐盟也在尋求減少道路交通的排放。

GlobalData 汽車分析師萊格特 (David Leggett) 表示，「歐洲市場正在轉向小型 SUV」，「就福特而言，它寧願出售獲利率較高的 Puma，也不願出售小型掀背車。」「福特 Focus 也將於 2025 年從歐洲經銷商中消失。」

他認為，車型系列的合理化在一定程度上反映出「需要對電氣化車型進行更多投資」。「疫情後的全球半導體短缺也加速了這種趨勢，因為製造商優先考慮銷售獲利率較高的車型。」

他說，「像 Fiesta 這樣的小型掀背車獲利率是出名的低。」「一旦銷量下降，它們很快就會消失。」

萊格特還談到了競爭加劇，指出「中國電動車浪潮」即將到來。「簡而言之，沒有真正的理由投資更新像 Fiesta 這樣的車系。和 Focus 一樣，它也有過輝煌的日子。不過，它對福特來說是一輛很棒的汽車。」