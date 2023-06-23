福特傳在美國進行新一輪裁員 以持續削減成本

知情人士週四 (2 日) 表示，美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 準備在美國進行新一輪裁員，以削減成本，預期最快將在下週宣布。

知情人士表示，福特此次裁員，主要針對美國的正式員工，預料將影響汽油引擎、電動車以及軟體部門的員工，不過目前尚不清楚裁員人數。

福特在去年 3 月宣布削減燃油車部門高達 30 億美元的結構成本。隨後在 8 月，該公司也表示將削減總計 3,000 個正職和約聘員工，其中大部分在北美和印度地區。

福特上月公布的第一季業績超過華爾街預期，因其車隊和 Legacy 業績亮眼，抵銷電動車不斷增加的虧損。不過，儘管業績大幅上漲，福特仍維持此前宣布的 2023 年財測。

福特重申，預估 2023 年其電動車業務 (即 Model e) 將虧損約 30 億美元。因隨著電動車產量增加，該業務第一季的虧損自一年前的 3.8 億美元擴大到 7.22 億美元。

福特汽車董事長 Bill Ford 曾表示，美國還沒有完全準備好在電動車生產方面與中國競爭，而福特汽車則是正在全力以赴的為此進行準備。「他們發展得非常快，而且已經大規模開發電動車，並且正在出口。」

Farley 表示，為了打敗中國汽車製造商，福特需要與眾不同的品牌，並且降低成本。