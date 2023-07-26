日幣便宜被抵銷！東京飯店價漲三成 一晚平均要價近5000元

網路旅遊業者易遊網今 (26) 日最新指出，疫後出國最顯著的旅遊消費變化，就是旅遊天數有拉長現象，以國人最青睞的旅遊國日本來看，上半年銷售日本飯店間數已較 2019 年成長達 3 倍，其中，東京訂房占比超過 40% 最熱門，但飯店價格也較疫前漲幅達 30%，平均每晚房價為 4800 元。

據易遊網統計，國人前往日本各城市以東京最熱門，但因疫後原物料價格上漲和人力成本增加，東京飯店價格較疫情前漲幅達 30%，以上半年訂單來看，平均每晚房價為 4800 元，等於每晚的支出成本較過去多 1100 元左右，5 大住宿預訂區域分別為上野、池袋、新宿、淺草和迪士尼樂園週邊。

圖表：易遊網提供。

而易遊網進一步整理熱門住宿旅客餐參考，在上野地區，由於返成田機場最快不用 40 分鐘外，赴東京近郊如輕井澤和日光的聯外交通也相當方便，以鄰近上野站步行只要 2 分鐘的「三井花園飯店上野」為網上最熱銷的飯店，每晚含稅 3,075 元起。

池袋地區由於房價較東京其他區域便宜，例如「第一賓館池袋店」，每晚含稅最低 1,599 元起，且距離池袋步行 2 分鐘即達，訂購需求相當熱。

而新宿飯店選擇眾多，前 5 大熱門預訂飯店包括有「東京京王廣場酒店」、「新宿燦路都廣場大飯店」、「新宿華盛頓酒店」、「格拉斯麗新宿酒店」、「小田急世紀南悅酒店」，每晚平均房價約座落在 4000-7000 元不等，雖然整體房價比較高，但挾帶精華地帶的各項優勢，是眾多旅人偏好住宿的地區。