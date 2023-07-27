土銀標售大安區都更分回豪宅 每戶底價逾1.4億元

土地銀行今 (27) 日公告標售位於台北市大安區的「吉美大安花園」的 3 戶都更分回宅，每戶底價均超過 1.4 億元，都是約 88 坪的大坪數物件，每坪單價上看 160 萬元，8 月 11 日開標。

土銀公開標售的都更分回戶，地點位於台北市大安區「吉美大安花園」物件共 3 戶，每戶底價約 1.43 億元到 1.44 億元，三戶皆附有一車位，每戶坪數約 88 坪，換算每坪單價上看 160 萬元。

土銀表示，「吉美大安花園」由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，為地上 21 層、地下 4 層住宅大樓，建材採用的是 SRC 鋼骨結構，搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，建物穩定度及舒適性深受市場肯定。

「吉美大安花園」大樓總戶數僅 84 戶、格局方正，單層各 4 戶，配備 3 座電梯，而且皆為純住宅、無店面，大樓內部住戶相對單純，另公設比約 33%，內部公設則包含 1 樓後庭游泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園等。

土銀表示，「吉美大安花園」位於台北市大安區、交通便利，離台北捷運紅線及棕線大安站僅 300 公尺，且生活機能相當良好，鄰近大安森林公園綠景及東區商圈，附近學區則涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中等，堪稱超級蛋黃區指標豪宅。

但由於目前中央銀行對於豪宅目前仍限制貸款成數最高只能 4 成，加上房市市況冷清以及豪宅稅，預期高資產客戶態度能相對觀望，土銀的都更分回宅能否順利標脫仍有待關注。



