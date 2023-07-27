美銀：押注美股崩盤成本 寫2008年以來新低

美國銀行發布的報告顯示，美股標準普爾 500 指數看跌期權從未如今現今這樣便宜，並創下 2008 年以來新低。

美國銀行全球研究部的分析師團隊表在報告指出，如今低股票波動性和高利率的組合，大幅削減了看跌期權的成本。考量到美股的高估值和揮之不去的經濟衰退風險，投資人在目前低價買入以應對拋售風險是明智的選擇。

美國銀行全球頂級股票衍生品策略師 Benjamin Bowle 表示，自 2008 年開始編制數據以來，押注標準普爾在未來 12 個月內下跌的成本從未如此的低。

美銀也建議投資人買入看跌期權，並估算若標普 500 指數在未來一年下跌 5%，這些看跌期權就能獲得回報。

近幾個月來，隨着新一輪牛市開始，美股的波動幅度大幅收緊，在常被稱為華爾街「恐慌指數」的 Cboe 波動率指數 (VIX) 最近跌至 3 年來新低。

曾精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman ，近日也對美股的悲觀預期持續加大。Hussman 表示，如今美股估值過高，表明標準普爾 500 指數需要大跌最多 64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。

Hussman 說道：「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報 / 風險的估計，從短期、中期、週期，甚至 10-12 年來看，都處於我們定義的最負面的極端。是的，在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 日前表示，對 2023 年企業獲利仍持悲觀態度，通膨現在的下降速度甚至比普遍預期的還要快。由於價格是今年許多公司銷售增長保持在 0 以上的主要因素，如果定價能力失效，這將是一個重大阻力。