〈財報〉高價格抵銷寬頻成長趨緩 康卡斯特上季業績超過預期

康卡斯特 (CMCSA-US) 周四 (27 日) 公布第 2 季業績超出分析師預期，因為較高的定價有助於抵消其寬頻業務的持續放緩。

該公司還表示，其串流媒體服務 Peacock 的訂戶數量較去年同期增加近一倍，達到 2400 萬；營收成長 85％ 達 8.2 億美元。但雖然如此，串流媒體平台的損失繼續給 NBCUniversal 的媒體業務帶來壓力。

康卡斯特財報表現與 Refinitiv 調查的分析師的估計相比如下：

●調整後每股獲利 1.13 美元，高於預計的 0.97 美元

●營收 305.1 億美元，高於預計的 301.3 億美元

截至 6 月 30 日當季，康卡斯特獲利 42.5 億美元，合每股 1.02 美元；去年同期為 34 億美元和每股 76 美分。經調整一次性項目後，康卡斯特每股獲利 1.13 美元。

這也是康卡斯特過去 2 年來最大的獲利成長。

今年稍早，康卡斯特改變了其業務部門的報告方式。將其 Xfinity 品牌的寬頻、有線電視和無線服務與英國 Sky 合併在一起；該部門總營收為 203.6 億美元，與去年同期相比相對持平。

該公司在此期間損失了 19000 名國內寬頻用戶。截至本季末，其寬頻客戶總數超過 3230 萬。

上季康卡斯特高管警告，增加寬頻客戶在短期內仍將是一個挑戰，因此將重點關注在每個用戶的平均收入，以增加業務收入。較高的平均費率有助於抵消第 2 季用戶流失，導致營收成長 4.4%。

康卡斯特及其同行在新冠疫情初期經歷了幾季的強勁成長後，寬頻業務的成長放緩。高管指出，來自電信和無線商的競爭加劇，以及美國人在家庭之間移動的比例較低，是成長停滯的原因。

Xfinity 行動業務繼續保持成長動能，本季客戶數量增加至近 600 萬。

康卡斯特繼續流失傳統有線電視客戶，當季失去 54.3 萬名訂戶。截至 6 月 30 日，該公司國內有線電視客戶總數不足 1500 萬。

取消訂閱有線電視雖然不是新趨勢，但隨著消費者更多轉向串流媒體，近幾季的趨勢有所加速。最近幾周，迪士尼 (DIS-US) CEO 艾格表示，該公司正在重新考慮其有線電視網絡是否仍然是所謂的核心業務，並表示迪士尼將願意出售這些頻道。

康卡斯特旗下的 NBCUniversal 還擁有一系列有線電視頻道，包括 USA Network 和 Bravo。Peacock 上的大部分內容，包括英超聯賽等體育賽事直播以及次日重播的電視節目，都來自這些網絡。

雖然 Peacock 的訂閱者和收入有所增加，但與新興的串流媒體平台相關的損失仍然給該媒體部門帶來壓力。Peacock 虧損 6.51 億美元，高於去年同期虧損 4.67 億美元。

該公司在前幾個月指出，Peacock 今年的損失將達到約 30 億美元。

NBCUniversal 屬於康卡斯特的內容和體驗部門，其中包括所有電視和串流媒體業務、國際網絡和天空體育，以及其電影工作室和主題公園。該部門總收入為 108.7 億美元，較去年同期成長 4%。

媒體業務收入 62 億美元，與去年同期相比持平。

軟性廣告市場繼續蓬勃發展，國內廣告下降約 5% 至 20.3 億美元。國內廣告收入的下降主要是由於 NBCUniversal 電視網的收入下降，但 Peacock 收入的躍增部分抵消了降幅。

自疫情初期的停工和限制以來，NBCUniversal 的主題公園業務繼續保持高速成長，本季收入成長 22% 至 22.1 億美元。