〈財報〉科林研發本季財測優 樂看AI帶動設備支出成長

半導體設備商科林研發 (Lam Research) 周三 (26 日) 本季營收和獲利展望優於預期。執行長表示，更高階的人工智慧 (AI) 伺服器，有望帶動客戶額外挹注 10 億至 15 億美元於設備投資。

財報顯示，截至 6 月 25 日的三個月，該公司營收為 32.1 億美元，年減 17%，調整後 EPS 為 5.98 美元，年減 14%，FactSet 訪調分析師預期分別為 5.07 美元和 31.3 億美元。

科林研發預測，本季調整後每股淨利 (EPS) 為 5.30 至 6.80 美元，營收為 31 億至 37 億美元，中位數雙雙優於分析師預期的 5.56 美元和 33 億美元。

ChatGPT 的問世吸引眾人目光後，各行各業無不爭相投入資源，企圖將 AI 技術整合至自家設備或商品，像科林研發這種對晶片供應鏈至關重要的公司，可望因此從中獲益。

科林研發執行長 Tim Archer 在電話會議上表示，AI 技術的採納目前仍處在初步階段，這對未來幾年帶動記憶體和晶圓代工廠投資成長來說非常重要。

Archer 說，相較於傳統伺服器，先進的 AI 伺服器明顯具有更高階的先進邏輯、記憶體與儲存內容，AI 伺服器和資料中心的滲透率每增加 1%，預估將額外帶動 10 億至 15 億美元的晶片設備投資。包含台積電、SK 海力士和三星在內等半導體大廠都是科林研發的客戶。

財報發布後，科林研發 (LRCX-US) 周三盤後上漲 2%。該股今年迄今累計已漲近 53%，優於費半的 46%。標普 500 指數和那指今年分別漲 19% 和 35%。

Archer 預估，今年剩餘時間，晶片生產設備的市場規模將達約 700 億美元。除了 AI 伺服器以外，中國國內對生產設備和高速記憶體工具的需求，也有機會帶動產業發展。

Archer 表示，美國去年 10 月開始實施對中出口管制以來，中國公司已經轉為採購舊型邏輯和記憶體的設備。