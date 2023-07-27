〈財報〉Meta財報財測報喜 盤後漲近7% 預告AI和元宇宙支出增加 

社群網站龍頭 Meta(META-US) 第 2 季營收成長 11%、優於市場預期，第 3 季財測也令人振奮，並透露新的短影音功能 Reels 正成功吸引廣告商目光，消息激勵周三 (26 日) 盤後股價跳漲近 7%。

Q3 和 F2023 全年財測 vs Refinitiv 訪調分析師預測

Q3 營收：320-345 億美元 vs 313 億美元 (相當於至少年增 15%)

2023 年費用：880-910 億美元 (原估 860-900 億美元)

2023 年資本支出：270-300 億美元 (原估 300-330 億美元)

Meta 的第 3 季營收預估優於市場預期，儘管如此，該公司預料 2023 年和 2024 年費用將增加，這些包括訴訟費用，以及為強化人工智慧 (AI) 實力的基礎建設投資等。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 說：「我們持續看到旗下 app 有良好的參與度，我們也擁有一段時間以來最令人興奮的發展路線圖，包括 Llama 2 大型語言模型、Threads、Reels、開發中新的 AI 產品，以及今年秋天將推出的 Quest 3 頭戴裝置。」

Meta 周三盤後大漲 6.84%，稍早收高 1.4% 至每股 298.57 美元。

Meta 今年來至周三累積飆漲 148%，遠勝標普 500 指數同期的 19% 漲幅，顯示該公司正逐漸從 2022 年的打擊中復原，從 AI 熱潮和去年大舉裁員減支中受益。

F2023 Q2(6/30 止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

營收：320 億美元 (年增 11%) vs 311.2 億美元 (Refinitv 調查預期)

淨利：77.9 億美元 (年增 16%)

稀釋後 EPS：2.98 美元 (年 %) vs 2.91 美元 (Refinitv 調查預期)

總費用：226.1 億美元 (年增 10%)

每日活躍用戶數 (DAU)：20.6 億 (年增 5%) vs 20.4 億 (StreetAccount 調查預期)

每月活躍用戶數 (MAU)：30.3 億 (年增 2%) vs 30 億 (StreetAccount 調查預期)

每位用戶收入均值 (ARPU)：10.63 美元 vs 10.22 美元 (StreetAccount 調查預期)

Meta 上季營收成長 11%，是 2021 年第 4 季以來首見的兩位數增幅；在此之前，Meta 營收已經連續三季衰減。上季廣告營收年增 12%，超越 Google 的 3%。

財報還顯示，上季調整後每股盈餘 2.98 美元，每天有超過 30 億人使用 Meta 旗下至少一項產品，兩項數據也都優於市場預估。

Meta 正期盼 Reels 的成功，能吸引更多廣告主進駐。Reels 作為 Tiktok 對手，已經成功提升用戶用量，並吸引廣告業主重新投入資金。

Meta 的營收並未說明任何可能來自 Threads 的收入，因該 app 目前還沒有廣告。祖克伯說，等 Threads 擁有數千萬名用戶，就會是變現的時候，「這是條漫長的路。」

Meta 財報公布前一日，Alphabet(GOOGL-US) 也交出強勁表現，顯示即使經濟擔憂廣泛存在，廣告商仍持續支出以觸及消費者。但在此同時，較小競爭對手如 Snap(SNAP-US) 財報卻遠遜於市場預期，似乎代表各大品牌謹慎押注，堅持待在較大的平台。

自去年秋天迄今，Meta 共裁員約 2.1 萬人。該公司第 2 季末員工總數為 71469 人，較去年同期減少 14%，祖克伯表示，撙節計畫將持續推行到 2024 年。

元宇宙虧損將擴大

值得注意的是，財報顯示，負責元宇宙的 Reality Labs 部門，上季營收 2.76 億美元，低於去年同期的 3.39 億美元和分析師預測的 4.21 億美元，營運虧損 37 億美元，也略高於預測的 35 億美元。

Meta Reality Labs 各季營運虧損，圖取自 CNBC

Meta 預估該部門今年虧損將「大幅超過」去年，理由是隨著技術成長，擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 產品開發成本高昂，且需要投資以拓展生態系。

祖克伯表示，AI 將是 Meta 短期的重點，元宇宙則將發揮長期影響力。他說：「從許多方面來看，兩者是相關的。」

Insider Intelligence 分析師 Debra Aho Williamson 說：「雖然 Meta 最近比較少提到元宇宙，但該公司顯然下定決心要讓元宇宙成真，導致 Reality Labs 的虧損增加。」

Reality Labs 去年共虧損 137 億美元，加上第 1 季和第 2 季分別為 39.9 億美元、37 億美元的虧損，代表去年初迄今累積的虧損達到約 213 億美元。

Reality Labs 去年營收 21.6 億美元，部分來自 Quest VR 頭戴裝置的銷售。Meta 今年 6 月發表 VR 訂閱服務「Meta Quest+」，每月收費 7.99 美元，可與 Quest 2、Quest Pro 和即將推出的 Quest 3 搭配使用。

祖克伯 6 月搶在蘋果 (AAPL-US) 發表 3499 美元的 Vision Pro MR 頭戴裝置之前，率先公開 Quest 3 的資訊：該產品售價從 499 美元起，比 Quest 2 輕薄 40%，並內建高通下一代晶片組。