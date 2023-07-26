路透：Meta限制廣告數據使用提議遭歐盟反壟斷機構回絕

路透周二（25 日）援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 提出限制在其 Facebook Marketplace 線上分類服務中使用競爭對手的廣告數據，以解決歐盟反壟斷調查，然而卻遭當局回絕。

知情人士表示，Meta 的提議還包括限制廣告數據的使用，以開發與廣告商競爭的產品。Meta 的提議與今年 5 月給英國反壟斷機構的提議類似，表明若 Meta 想避免可能的罰款，就不得不採取更多措施來應對歐盟監管機構的指控。

不過知情人士說，預估 Meta 不會提出更多措施。英國反壟斷機構在初步意見中表示，Meta 的提議解決了當局對市場競爭的擔憂。

截稿前，歐盟執委會和 Meta 均拒絕對此置評。截稿前，Meta(META-US) 盤中股價上漲 1.02%，每股暫報 294.57 美元。

去年 12 月，歐盟反壟斷機構指控 Meta 透過將線上分類廣告服務 Facebook Marketplace 與其社群媒體臉書綑綁在一起，涉嫌濫用其市場力量有害市場競爭。

另外，Meta 對臉書和 Instagram 投放廣告競爭對手在線上分類廣告施加不公平的交易條件，也遭到歐盟當局指控涉嫌反壟斷。不過 Meta 在本月早些時候的一次非公開聽證會上對該指控提出異議。

違反歐盟反壟斷法的企業可能面臨高達該企業全球營業額 10% 的天價罰款。