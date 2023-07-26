小摩：Fed將先升息後降息 為美股帶來提振

小摩：Fed將先升息後降息 為美股帶來提振(圖：REUTERS/TPG)
小摩：Fed將先升息後降息 為美股帶來提振(圖：REUTERS/TPG)

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四凌晨 2 點宣布決議，包括 Andrew Tyler 在內的摩根大通交易部門團隊在報告中指出，Fed 宣布升息然後停止緊縮週期的機率為 65%，美股也將因此受到提振。

報告表示，Fed 升息加上暗示在下次會議上暫停升息的聲明，可能會推動標準普爾 500 指數上漲 0.75%。

報告中指出，升息然後暫停升息的可能性很高，Fed 可能隨後會在 8 月的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 會議上提前確認緊縮週期的結束。任何被市場解讀為 Fed 最後一次升息的言論，都會支撐股市、債市。

不過，並非所有人都持樂觀態度。22V Research LLC 進行的一項調查中顯示，只有約四分之一的受訪客戶認為 Fed 公布決議的這天對風險資產來說是個好兆頭，有近三分之一的人預計會出現避險反應，44% 的人認為這不個大事件。

道明證券 (TD Securities) 首席美國總經策略師 Oscar Munoz 則是認為，雖然預計 Fed 將在 7 月份進行本輪週期的最後一次升息，但 Fed 應該不會願意發出這種轉變的訊號。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 在接受採訪時表示， 就業增長和通膨進一步放緩的情況將逐步更加明顯，因此他認為 Fed 將採取觀望態度。

BMO 資本市場高級經濟學家 Sal Guatieri 表示，儘管大多數 Fed 成員呼籲應進一步升息，但他認為經濟成長將繼續減速，而經濟放緩將促使 Fed 在今年剩餘時間內都不會再升息。

如今的市場投資人越來越相信，Fed 迄今為止已成功避免經濟衰退，同時抑制了通膨。高盛集團對沖基金業務負責人 Tony Pasquariello 表示，這種相信突顯出一種情緒轉變，就是基金經理對下行風險更加放鬆，但也不願壓住更多上行風險。

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