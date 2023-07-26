專家警告：美國經濟恐陷深度衰退 Fed將被迫降息1個百分點

DoubleLine Capital 副投資長 Jeffrey Sherman 警告，市場應該為美國陷入嚴重衰退做好準備，聯準會 (Fed) 將有理由大幅降息 1 個百分點。

儘管市場目前普遍預期 Fed 本週將進一步升息，但疲軟經濟數據促使 Sherman 認為，明年美國經濟可能會陷入嚴重衰退，而貨幣市場已經押注 Fed 將在 2024 年降息共 130 個基點。Sherman 認為，政策制定者最終將不得不實行自疫情爆發以來最大幅度的降息。

Sherman 表示，我們關注的眾多經濟指標都在發出警告或衰退訊號。等到 Fed 真的開始降息，降息幅度將達到 100 個基點。

美國 10 年期公債殖利率為 3.9%，在過去一年多次突破 4% 之後有所回落，因為市場仍在猜測全球央行何時結束數十年來最嚴重的緊縮週期。短期公債殖利率仍然要高得多，這種倒掛在歷史上通常預示著經濟衰退，Sherman 對此也並沒有掉以輕心。

Sherman 說，債市正告訴 Fed，他們已經過度緊縮，將不得不降息。但 Fed 降息可能有點晚了，可能會是在緊急會議上。不過，他也認為 Fed 降息 25 或 50 個基點就能解決所有問題的想法，並不實際。

Sherman 預期在接下來的 12 到 18 個月內可能會出現明顯的衰退。儘管一些經濟數據 (尤其是美國就業市場) 表現出韌性，但其他經濟數據開始出現跡象。紐約聯儲的美國經濟衰退指標在 6 月份觸及 40 年來的新高。

近期針 45 位經濟學家的調查報告顯示，接受訪調的經濟學家預估，Fed 在年底前會將利率維持在新高水準。至於對於是否在明年 1 月首次降息仍有歧見，超過四分之一的經濟學家認為屆時會降息，而有一半的人認為 3 月才會降息。