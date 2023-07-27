美股重點新聞摘要2023年07月27日

今日操盤前瞻

聯準會、歐洲央行利率決策

美股財報 (7/26 盤後)：Meta(META)、科林研發 (LRCX)、希捷科技 (STX)

美國 6 月商品貿易帳、耐用品訂單、上周失業金數據

美國 Q2 GDP 初值

一文掌握 Fed 重點決策：未來行動仰賴數據、經濟成長具韌性、今年不降息

美國聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 如預期升息 1 碼，使基準利率達到 5.25%-5.50% 的目標區間，利率中位數為 2001 年初以來最高水平。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上重申抗通膨之戰尚未結束，強調央行將仰賴經濟數據決定後續行動，但今年不太可能降息。閱讀全文...

Fed 7 月、6 月聲明比一比：保留再升息選項

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (27 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 1 碼至 5.25-5.50%，並且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

Meta 財報財測報喜 盤後漲近 7% 預告 AI 和元宇宙支出增加

社群網站龍頭 Meta(META-US) 第 2 季營收成長 11%、優於市場預期，第 3 季財測也令人振奮，並透露新的短影音功能 Reels 正成功吸引廣告商目光，消息激勵周三 (26 日) 盤後股價跳漲近 7%。閱讀全文...

重磅逆轉！美商邁凌取消收購慧榮科技

類比與混合訊號積體電路的領先供應商美商邁凌科技 (MaxLinear) 週三宣布取消以近 40 億美元收購台灣慧榮科技公司的交易。閱讀全文...