〈房產〉去年第四季全台待售新成屋逾8.2萬宅 創統計以來新高

內政部今 (21) 日發布「2022 年下半年低度使用 (用電) 住宅及待售新成屋統計」，2022 年第四季全台待售新成屋有 8 萬 2,307 宅，是統計以來新高，且較上季增加 2.74%，主要原因是新建完成的住宅增加所致。

統計同時顯示，2022 年下半年全低度使用住宅宅數為 79 萬 5,186 宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率 8.77%，較 2022 年上半年減少 0.75 個百分點，為統計以來次低點。

內政部指出，2022 年下半年低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以台北市 6.69% 最低、新北市 7.18% 次低；以金門縣 17.14% 最高、宜蘭縣 14.68% 次 高。除連江縣外，其餘縣市均較上期下降，金門縣、宜蘭縣與基隆市更減少 1 個百分點以上。其中，高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、新竹市及金門縣低度使用住宅比率，則是同時較上期與上一年同期減少。由長期趨勢觀察，自 2009 年統計以來，全國低度使用住宅比率呈現緩降趨勢，至 2021 年下半年 8.66% 為歷史低點，2022 年下半年為次低點。

在全台待售新成屋方面，內政部統計指出，待售新成屋是指興建與完成第 1 次登記後，屋齡 5 年內尚未移轉登記的住宅；而全國待售新成屋於 2020 年下半年至 2021 年下半年數量呈現平穩，均維持在 7 萬宅左右，自 2022 年起呈現上升趨勢，第三季 8 萬 109 宅，第四季 8 萬 2,307 宅，高於近 5 年平均數量 7 萬 5,888 宅，上升至統計以來新高，且較上季增加 2,198 宅、增幅 2.74%，年增 1 萬 2,586 宅、增幅 18.05%。

同時，就全台六都來看，2022 年第四季待售新成屋宅數，以新北市 1 萬 6,623 宅最多、台北市 3,752 宅最少，台北市、新北市與上季相近，其餘 4 都均較上季增加；與上年同季比較，六都都增加。

統計顯示，新北市待售新成屋主要集中板橋區、淡水區及新莊區，都超過 1,500 宅；台北市依序為中正區、大同區、中山區、內湖區與大安區，皆超過 400 宅；桃園市 1 萬 3,625 宅，主要集中龜山區、桃園區與中壢區，皆超過 2,300 宅；台中市 1 萬 3,128 宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，都超過 1,100 宅。

而台南市待售新成屋有 7,056 宅，主要集中於安南區、永康區與善化區，皆超過 650 宅；高雄市 8,486 宅，主要集中於鳳山區、楠梓區與三民區，都超過 1,200 宅。