〈房產〉超高齡社會倒數計時 雙北銀髮族購屋熱區以中和居首位

依國家發展委員會推估，台灣預計將會在 2025 年邁入超高齡社會，房仲業者彙整聯徵中心資料發現，近一年雙北 65 歲以上銀髮族新增房貸件數合計 1,260 件，且以中和區的銀髮族申貸件數最多、達 93 件，其後分別是淡水區、板橋區、中山區、新店區，前五大銀髮族購屋熱區的申貸件數就占了總件數的 3 成以上。

東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，銀髮族在購置房產時會更加注重區域的生活便利性，因此我們可以看到，在前五大銀髮族購屋熱區中有四個都位於雙北相對精華的區塊。不過最近幾年伴隨淡水的快速發展，以及雙北房價的飆漲，到淡水購買退休宅的銀髮族也有明顯增多的跡象。與繁華喧囂的市中心相比，淡水的生活節奏較慢，空氣清新，風景優美，又有馬偕醫院坐鎮，很適合長輩族群居住，而且目前淡水的房價僅為台北的 1/3、新北精華區的 1/2 左右，很多本來住在台北的長輩在退休之後，都會選擇賣掉市區內的房子，跑到淡水買房，手上留下一些現金用來保障退休生活，或是拿去給小孩支付頭期款。

沈雅純指出，目前在淡水買房的銀髮族大多會首選淡海新市鎮一帶，淡海新市鎮經歷了十餘年的開發，生活機能早已逐漸成型，且區內住宅多為屋齡較新的新成屋、新古屋，對於上了年紀、行動不便的長輩來說，居住條件相對友好，目前區內以屋齡 5 年以下、總價 900 萬元左右的兩房電梯大樓最受長輩青睞。

儘管今年受到升息、打炒房等因素干擾，淡水的成交量有所下滑，但在淡江大橋、淡北道路等建設利多的強勢加持下，大部分屋主和建商依然相當看好淡水的後市發展，區域房價仍呈現穩步走揚的趨勢。

至於，銀髮族在買房時有哪些注意事項，東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，銀髮族在買房時除了要留意生活機能、交通機能、醫療資源、社區環境外，還需特別留意資金規劃問題。很多長輩購置退休宅都是出於資金變現的目的，但從銀行的角度來看，退休族缺少固定的收入來源，還款能力相對較弱，核貸成數通常只能拿到 6 成左右，而且貸款期限也不會太長，因此建議長輩在買賣房產之前，應做好詳細的財務規劃，以確保有充足且靈活的現金流來維持日常開支。