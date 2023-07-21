〈房產〉6月五大銀行承做房貸利率驚見下滑 央行這樣解讀

中央銀行今 (21) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，房貸利率為 2.098%，較上月轉跌 0.003 個百分點，是 2021 年 9 月以來首見下滑，央行解讀，主要是反映銀行在房貸市場競爭相對激烈，利率變化就不會太大。

央行認為，6 月房貸利率較上月僅下滑 0.003 個百分點，仍應先解讀為幾乎持平，而非利率的下滑趨勢，主要是反映銀行在房貸市場競爭相對激烈。

央行進一步說明，銀行承做貸款會視自身的資金成本，以及貸戶的本身條件，很難說房市如何變化就會完全反映在利率上。

而 6 月五大銀行新承做房貸金額為 577.67 億元，月減 47.14 億元，則是反映 6 月建物買賣移轉棟數，較上月減少。

央行說明，由於健全房市政策發酵、央行五度升息，且今年整體經濟展望存在下行風險等因素影響，目前整體房市氛圍保守。

據統計，6 月建物買賣移轉棟數中，台北市呈現月增 10%、年增 14%，市場買氣維持穩定，新北市略減少，不過相較於其他地區也是表現穩定；桃園市 3367 棟，月減 10%、年減 8%；台中市受惠交屋帶動達 4477 棟，月增 10%、年增 7%；台南市和高雄市出現明顯衰退，台南市移轉 1666 棟，月減 15%、年減 26%，高雄市 3102 棟，月減 12%、年減 8%。

信義房屋指出，6 月工作天數較 5 月減少約 9%，不過六都移轉棟數僅月減 3%，表現弱中透穩，第三季又步入傳統淡季，可觀察買氣是否能維持平穩。

另外，據信義房價指數，6 月台北市月增 0.4%、年減 1.43%，新北市月減 0.76%、年增 2.15%，而雙北的房價月減幅 0.13%、年增 0.13%。