〈房產〉資金卡位蛋黃區商辦 中山及大安區5年包辦近六成交易量

新光一號 REITs 標售案六棟精華大樓成功標脫，其中三棟是辦公室，突顯市場鎂光燈都聚焦在商辦產品。據統計台北市近五年辦公市場累計交易規模超過 700 億元，中山區、大安區 5 年成交 454 億元，就包辦了近 6 成交易量，插旗精華商辦大樓已成為高資產客群資產配置、企業法人自用新趨勢。

信義全球資產公司統計實價登錄交易資料，累計近五年台北市辦公室交易規模為 771 億元，平均每年都有逾 150 億元交易額，顯示辦公室產品實力堅強，市場穩健向上成長。分析各行政區的交易熱度，素有「台北華爾街」之稱的中山區，累計交易額達 316 億元，含金量最高；第二名為大安區，在百貨、捷運商圈加持下，累計交易額達 138 億元。

信義全球資產公司總經理林三智指出，此次新光一號 REITs 標售案以總共 306.9 億元全數標脫，是未來買方將會加速腳步布局市區商辦大樓的訊號。雖然市區辦公室屋齡以 20 年以上為主、較為老舊，但市區可開發土地稀缺、賣一塊就少一塊，買方購入「大齡」、「大坪數」商辦，除了自用、收租彈性運用外，看中的還有燙金地段未來開發價值及增值效益，成為高資產客群資產配置新策略。

就台北市中山區、大安區為北市兩大辦公室交易熱區。林三智分析，中山區有金融機構、證券業者、外商企業群聚，以雙捷運站為中心發展的松江南京商圈，更是中山區重點辦公商圈，區域內坐落多棟指標商辦大樓，雖然屋齡偏大，但買方置產考量主要有兩個方向，其一，黃金地段、燙金門牌仍是投資、資產配置主要關鍵；其二，「萬金買鄰」不只用在住宅交易，辦公市場也適用，公司法人進駐精華區商辦大樓，產業群聚效益可成為公司發展助力。

大安區敦化南路沿線則是台北市區發展較早的商辦大道，好地段不只吸引自用需求買方，連壽險業也積極出手獵樓，中國人壽去年就以近 32 億元購入敦化南路二段上的潤泰金融大樓多個樓層。林三智觀察，敦南商圈不少大樓屋齡達 30 年以上，近期陸續走上都更危老重建，包括以全台首間 24 小時營業的誠品書店聞名的敦南金融大樓，屋齡已屆滿 35 年，由寶豐隆興業取得產權，將改建為地上 28 層的商辦大樓，預計 2026 年完工，可望釋出 1.2 萬坪辦公室空間，重建價值上看 260 億元。

林三智說，今年下半年商用不動產市場將持續聚焦精華市區辦公室。