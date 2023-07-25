〈財報〉車用晶片銷售強 恩智浦Q2財報、Q3財測均優於預期

荷蘭半導體商恩智浦 (NXP Semiconductors) 周一 (24 日) 公布財報，第 2 季營收和獲利雖然略降，但仍優於市場預期，盤後股價一度漲 3%。

恩智浦第 2 季 (7 月 2 日止) 淨利年減 3% 至 6.98 億美元，調整後每股盈餘 3.43 美元，營收從去年同期的 33.1 億美元略降至 33 億美元，整體表現仍優於市場預期的每股盈餘 3.28 美元、營收 32.1 億美元。

展望本季 (第 3 季)，恩智浦預估調整後每股獲利 3.60 美元 (3.39-3.82 美元)、營收 34 億美元 (33-35 億美元)，這也優於華爾街預測的每股獲利 3.44 美元，營收 33.1 億美元。恩智浦去年此時每股盈餘 3.76 美元、營收 34.5 億美元，財測顯示獲利和營收年比仍可能下滑。

由於財報和財測都比市場預期好，恩智浦 (NXPI-US) 周一盤後股價上漲，漲幅一度達到 3%，截稿前收斂至 1.89%。該股周一稍早收盤下跌 1.13% 至每股 210.88 美元。

恩智浦執行長 Kurt Sievers 發布聲明說：「上半年財報和第 3 季財測，支持著我們對恩智浦成功度過消費性產業不景氣的信心。同時，我們看到汽車、核心工業、通訊設備基礎建設事業，都保持強勁。」

恩智浦生產的晶片應用在汽車、工業、物聯網、手機和通訊市場，以汽車市場最重要，去年為公司貢獻 52% 營收。

財報顯示，車用晶片上季銷售年增 9% 至 18.7 億美元，也優於 FactSet 訪調分析師預測的 18.5 億美元。

同樣身為車用晶片主要供應商的德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US)，預定周二盤後公布財報，分析師預估每股盈餘 1.76 美元，營收 43.7 億美元。