〈財報〉益華電腦上修全年營收展望 但本季財測遜色 盤後挫4%

電子設計軟體商益華電腦 (Cadence)(CDNS-US) 周一 (24 日) 調升全年營收展望，優於華爾街預期，看好人工智慧 (AI) 創新爆發帶動客製化晶片設計需求，但本季展望不及預期，拖累盤後股價下跌逾 4%。

益華預估全年營收將落在 40.5 億美元至 40.9 億美元間，高於公司先前預測的 40.3 億美元至 40.7 億美元，也優於 Refinitiv 分析師平均預期的 40.6 億美元。全年調整後每股淨利 (EPS) 估 5.05 美元至 5.11 美元，優於預期的 5.03 美元。

益華高級副總裁兼財務長 John Wall 表示，下半年營收前景預估將年增約 15%，這允許公司將 2023 年的營收指引，調高至比去年成長至少 14%。

然而，該公司預估第三季 EPS 為 1.18 美元至 1.22 美元，遜於 FactSet 訪調分析師預期的 1.26 美元，營收為 9.9 億美元至 10.1 億美元，預期為 10.1 億美元。短期前景不佳，拖累益華盤後挫跌 4.3%。

財報顯示，截至 6 月 30 日的三個月，益華電腦營收年增 14% 至 9.766 億美元，高於預期的 9.749 億美元，調整後 EPS 年增 13% 至 1.22 美元。

即使在產業景氣低迷的情況下，應用於晶片設計的軟體需求仍持續成長，這背後和 Alphabet、蘋果 (Apple) 等科技巨頭積極開發 AI 運算所需晶片的情況有關。此外，輝達 (Nvidia)、安謀 (Arm) 和超微 (AMD) 等 IC 設計業者，也使用益華的設計工具來研發處理 AI 數據的晶片。