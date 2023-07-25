〈財報〉5G建設終有成果 Verizon上季無線訂戶意外增加

Verizon Communications (VZ-US) 周二 (25 日) 表示，隨著越來越多用戶升級手機並採用其超高速 5G 網路，無線用戶數量意外增加，導致其股價在周二盤前交易上漲近 3%。

該電信商一直努力在美國積極建設其 5G 網路，希望在競爭激烈的市場中比 T-Mobile (TMUS-US) 等競爭對手的平價產品更具優勢。

根據 Factset 調查的分析師看法，Verizon 的話費成本通常高於同行。該公司第 2 季每月淨付費無線電話用戶增加 8000 名，原本預計是減少 11000 名。

《華爾街日報》7 月 9 日的一篇報導令電信業深感不安。報導指出，該公司和 AT&T (T-US) 等幾家電信商棄置龐大的鉛包電纜網路線，這些電纜可能會污染水和土壤。

Visible Alpha 的數據顯示，投資人密切關注有助於確定股利支付的指標自由現金流達到 80 億美元，高於分析師平均預期的 50.5 億美元。

根據 Refinitiv 的數據，截至 6 月 30 日當季，Verizon 總營收下降 3.5% 至 326 億美元，低於分析師預期的 332.4 億美元。

該公司還維持 2023 年每股獲利預期在 4.55 至 4.85 美元之間。

預計 2023 年無線服務收入將成長 2.5% 至 4.5%。

Verizon Business 指出，本季無線零售後付費用戶淨增 30.8 萬。

淨利下降 10.3% 至 48 億美元。