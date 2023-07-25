股市「衝浪客」助攻 當沖金額8年大增25倍 生技醫療最受歡迎

在資金行情推動下，加上當沖降稅政策助攻，帶動台股當沖成交金額從 2014 年到 2022 年，這 8 年來大增 25 倍，占整體交易比重約 4 成，以交易標的來看，近年當沖交易占比較高的產業，則以股性活潑的生技醫療業出現頻率最高。

為活絡股市成交量能，台股自 2014 年起開放當沖交易，為提升流動性，2017 年實施稅率減半降至千分之 1.5，進而推升當沖交易占比顯著提升，2017 年當沖降稅上路後當沖交易占比達 21%，2021 年起占整體交易比重約 4 成。

而自當沖交易實施以來，交易金額也跟著大增，2014 年當沖成交金額約 1.2 兆，截至 2022 年當沖成交金額已大幅增至 30.6 兆，8 年來增幅高達 25 倍。

以市場別來看，上市、上櫃當沖交易占比走勢相近，但上櫃市場當沖交易占比略高，2022 年占比達 48.9%，上市占比約 39.3%；若以商品別來看，股票當沖交易占比走勢與整體貼近，ETF 占比較低，平均約落在 15% 到 20% 左右。

以類股別來區分，當沖交易占比較高者，主要以股性活潑的生技業為主，但 2021 年受塞港推升運價影響，帶動航運股當沖占比達 6 成，位居產業之首，2023 年，上半年受惠於旅遊復甦，觀光事業則躍居首位。

有別於航運、生技及觀光受當沖客青睞，股價波動度不高的金融、水泥、食品等傳產當沖占比偏低，平均占比皆低於 2 成。

根據財政部發布的經貿與稅收情勢報告，近 2 年受半導體短缺、疫情影響塞港等外在因素影響，帶動相關標的股價水漲船高，台股交易量也跟著大幅增加，帶動證交稅收同步站上歷史新高，截至今 (2023) 年 6 月底，證交稅收仍有 845 億元進帳。

對於當沖降稅是否常態化，對此財政部賦稅署官員表示，當沖降稅措施除了要考量交易量外，也要考慮當沖交易對股價穩定性的影響，因此必須從價量層面進行通盤式考量。