〈國巨法說〉Q3營收估持平至略增 AI熱潮帶動被動元件用量增

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (25) 日召開法說，公司認為，供應鏈庫存去化及終端需求修正還要延續 1-2 季，第三季營收及雙率與估與上季持平至略增，第四季也持平看待；至於近期討論度高的 AI 伺服器，國巨看好，將帶動被動元件用量提升。

國巨表示，每台 AI 伺服器的被動元件用量，一定較傳統伺服器提升，雖然現在難以量化，但集團不僅電感產品，還有 MLCC、晶片電阻等，都可望受惠 AI 趨勢，帶動出貨同步成長。

其餘應用來看，國巨認為，下半年車用、電動車、工規需求相對穩健，延續上半年成長動能；電腦、筆電及智慧型手機等應用仍未見反彈。不過，標準品被動元件價格雖仍有正常季節性波動，但沒有大幅降價情況發生。

庫存方面，國巨第二季庫存金額約持平首季，但庫存周轉天數有改善，從首季 136 天到第二季降至 129 天，公司也持續透過管控稼動率優化庫存，因此第三季稼動率與第二季相當，特規品 70%，標準品 40-50%。

整體展望來看，依照國巨內部預估，第三季營收估與第二季 267.57 億元持平至略增；毛利率也也與上季 33.2% 持平或微幅增加；營益率同樣與上季的 19% 持平或微幅增加，公司表示，持續透過優化成本改善獲利率。