〈財政部長專訪〉券商爭取當沖降稅常態化 財長：應避免租稅優惠過於浮濫

當沖交易降稅將在明 (2024) 年底落日，券商期盼當沖降稅能夠常態化。對此，財政部長莊翠雲今 (27) 日接受《鉅亨網》專訪時表示，2017 年實施當沖降稅是為了活絡股市成交量，但目前台股的日均量比起實施前已經明顯提升，況且從財政紀律的立場來說，租稅優惠必須避免過於浮濫，因此是否常態化必須審慎評估。

為提振股市量能，財政部在 2017 年 4 月 28 日起到 2018 年 4 月 27 日止實施為期一年的當沖降稅，將當沖交易的稅率從當時的千分之 3 調降至千分之 1.5，期盼透過租稅優惠措施活絡股市成交量，2018 年屆期後二度延長至 2021 年底止，2021 年底再度宣布延長至 2024 年底。

莊翠雲表示，2017 年當時因股市成交量過於低迷，單日成交量甚至不到 1000 億元，考量交易量過低將使資本市場籌資難度變高，希望透過當沖降稅提升成交量及流動性，進而吸引更多投資人進入市場。

當沖降稅措施明年底即將落日，券商日前再度喊話，爭取將當沖降稅轉為常態化。據悉，該項建議已經提交給予金融總會，並將列入金融建言白皮書。

對於券商倡議當沖降稅常態化，莊翠雲表示，當初實施當沖稅降稅是為了活絡股市成交量能，因此以「有期限」的方式實施當沖降稅，但根據《財政紀律法》第 6 條及《納稅者權利保護法》第 6 條規定，租稅優惠要有期限，不能過於浮濫，避免造成有害的租稅慣例，坦言如果常態化，恐怕將背離原本實施該政策的實行的主要目的。

莊翠雲表示，目前台股成交量能比起當沖降稅實施前已經明顯提升，每日平均成交量甚至可達 3000 億元以上；她強調，租稅調降屬於工具性質，透過政策達到有效性及必要性，而當降稅達到當初期望的效果 (成交量能提升) 後，是否還要常態化就必須審慎考量。

對於當沖降稅是否在明年底落日後轉為常態化，或是繼續延長，莊翠雲強調，當沖降稅是為了特定政策所制定的租稅優惠，況且距離 2024 年底屆期還有一年以上的時間，這段期間影響股市的因素及國際政經情勢瞬息萬變，因此現在討論是否常態化還言之過早。