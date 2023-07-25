〈同欣電法說〉Q3營收為今年最低點 估Q4回溫

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望第三季，總經理張嘉帥表示，過往第三季通常為旺季，但今年受車用、手機等應用持續進行庫存調整影響，營收將是今年最低點，預計第四季開始復原。

張嘉帥坦言，第三季車用產品線因中國市場降溫，包括車用影像感測器、LED 大燈陶瓷基板以及燃油車壓力感測器都出現下滑，手機影像感測器從去年下半年開始疲軟，現階段客戶存貨水位仍高，加上 Android 市場沒有新應用出現，客戶也持續調整庫存。

細分各市場，張嘉帥認為，同欣電過去在手機領域的投資獲得不錯成績，但短期、甚至明年手機市場都不會太好，能見度相當低，加上市場下跌速度比人力自然流出速度還要快，因此決定進行一次性資產減損與人力精簡，不僅回到人力氣氛較凝聚的狀況，後續財務體質也可望改善。

車用方面，同欣電去年原預估可逐季成長，但今年初由中國客戶率先踩剎車，其他客戶也陸續跟進反映，整體市場從供不應求到供需平衡，再到供過於求，預期客戶踩剎車要待第三季結束，第四季會回到相對健康情況。

同欣電仍持續投入新品開發，目前功率半導體一切依規劃進行，其中，分離式功率元件封裝在菲律賓進行，預計今年第四季開始幫客戶製作樣品，並持續接洽客戶；功率模組封裝則在台灣八德新廠進行，同樣在第四季啟用。

針對市場近期關注的 AI 領域，張嘉帥看好，AI 與光通訊模組為直接相關，同欣電也有佈局，自去年底就是表現相對較好的產品，預期隨著 AI 伺服器持續發酵，同欣電也跟著客戶需求成長，目前光通訊產品比重約 1-3%，預期未來比重會些微成長。

至於日前傳出，索尼將擴大委外後段製程，張嘉帥補充，車用產品已與該客戶合作，手機用晶圓重組 (RW) 也有在接觸，並安排拜訪計畫，強調會努力爭取，不過也直言要與日本客戶建立生意關係需要很長的時間。