宜鼎推工業級空氣感測模組 為AI邊緣設備擴充加值應用

工控記憶體模組廠宜鼎國際積極拓展 Edge AI 佈局，今 (25) 日宣布推出全新「空氣感測模組」，提供高精準度、低導入門檻、低算力消耗的解決方案，為 AI 邊緣設備擴充加值應用，強化佈署智慧城市、精密製造與醫療長照等多元垂直市場。

宜鼎工業級空氣感測模組具備高度應用彈性，可與既有的嵌入式系統、一般 PC、Edge Server、IPC 機台等各式系統結合使用，透過 I2C 介面或者 USB 載板即可安裝，所需算力低、且不易發熱，能維持設備穩定性。而其模組化設計，在導入成本方面有優勢，企業可視需求直接加裝於既有電腦設備、極大化其效益。

宜鼎專精於 AIoT 與嵌入式應用，而在空氣感測面向，則導入宜鼎集團子公司維新應用科技的關鍵技術，藉由其超過 500 件以上的跨產業導入經驗，共同將空氣感測由終端電子產品，延伸到模組端，有助導入嵌入式系統，帶來更多應用彈性。

宜鼎指出，該模組不僅能夠為邊緣設備賦能，更有機會作為企業流程改善或提升服務品質的重要指標，進行智慧分析、輔助決策；例如藉 CO2 濃度判斷院所內人數變化，針對熱點加派醫護人員、以提升服務量能。

宜鼎並結合自身軟硬體整合強項，為空氣感測模組打造獨家演算法，使模組導入應用場域時可針對現場溫度、濕度、擺放位置等不同環境因素，動態調節其功能狀態、降低誤差，並通過多家第三方單位的準度報告認證，精準度優於同類產品。

因應智慧城市趨勢，宜鼎工業級空氣感測模組可佈署於智慧路燈、充電樁等基礎建設機台上，也可輔助政府針對不當氣體排放進行科技執法；於智慧製造情境，可裝載於產線機台、AGV 巡廠機器人上，以便廠方動態調節空氣與溫濕度，維護產品良率與人員健康；在醫療與長照院所，可裝載於巡房車與醫療輔助設備上，檢測異味並連動系統、通知需更換床單與備品；或安裝於院內偵測溫度及 CO2 濃度、推測人流密集度，進而動態調節駐點人力、空調強度與消毒頻率等。