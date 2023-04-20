〈同欣電法說〉三因素干擾 Q1毛利率跌破3成 EPS 2.31元

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (20) 日召開法說會，並公布第一季財報，受折舊費用攤提增加、產品組合轉變與營收規模收斂影響，毛利率僅 28%、跌破 30%，下探兩年來新低，稅後純益 3.72 億元，季減 19.6%，年減 59%，每股稅後純益 2.31 元。

同欣電第一季營收 29 億元，季減 11.8%，年減 16.3%，毛利率 28%，季減 5.5%，年減 5.8 個百分點，營益率 16.2%，季減 7 個百分點，年減 8.4 個百分點，稅後純益 3.72 億元，季減 19.6%，年減 59%，每股稅後純益 2.31 元。

以各產品線區分，同欣電四大產品線僅陶瓷基板營收較上季微幅成長 3%，其他如射頻模組、混和積體電路以及影像感測器皆呈現衰退，季減幅分別達 37%、1% 與 14%。

同欣電四大產品線營收仍以影像感測器為重、比重達 55%，混和積體電路 22%、陶瓷基板 16% 及射頻模組 5%；以各應用區分，首季車用營收比重提升至 67%、手機為 11%、工控 13%、通訊 5%、醫療 3% 與其他 1%。

同欣電首季存貨金額 16.6 億元，年減 13.5%，比重也降至 4.7%；資本支出則約 12.57 億元。