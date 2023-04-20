〈同欣電法說〉手機需求弱、車用也下修 全年營收恐陷衰退

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理張嘉帥表示，原預期手機需求將自第二季末、第三季初復甦，但現階段看起來時程將再延後，車用影像感測器也因整體需求降溫，業績預估從樂觀成長下調至成長，並認為全年營收恐較去年下滑。

展望第二季，張嘉帥坦言，現階段客戶需求並無太大變化，本季營收約與上季相當，下半年則恢復成長，但受大環境影響，第三季要季增 1 成有難度。

針對毛利率，張嘉帥補充，第二季由於產品組合、營收規模與上季相近，毛利率估維持低檔，且因過去兩年受惠產業供不應求、部分產品享受超額利潤，現在看來全年毛利率恐回到疫情前，將努力做到疫情前的高標。

從各應用來看，張嘉帥指出，智慧型手機市況相當低迷，整體市場銷售狀況比去年同期衰退 10%，中國主力客戶的庫存也還非常多、去化難度相當高，加上客戶有意自己製造低階產品或交由當地供應鏈，整體手機訂單能見度偏低。

另外，張嘉帥也坦言，因升息造成購車力道收斂，近兩個月開始感受客戶準備踩剎車，全年車用影像感測器業績預估也從顯著成長調降為成長，整體影像感測器營收也恐陷入衰退，車用壓力感測器、車燈則相對穩定。

同欣電因應市況變化，預計縮減資本支出，除了持續投入車用影像感測器、功率半導體兩大長期成長趨勢外，其他如手機等不必要支出將會遞延。