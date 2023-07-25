信邦Q2每股賺3.82元續創單季新高 上半年EPS 7.57元同締新猷

線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (25) 日公告第二季財報，受業外挹注抵銷子公司太康提列呆帳影響，稅後純益 9.12 億元，季增 2.1%、年增 20.3%，每股純益 3.82 元；上半年稅後純益 18.05 億元，年增 25.5%，每股純益 7.57 元，單季、上半年均創歷史新高。

信邦第二季營收 87.23 億元，季增 3%、年增 16.7%；毛利率 25.7%，季減 0.4 個百分點、年增 0.1 個百分點；營益率 6.2%，季減 7.1 個百分點、年減 5.5 個百分點。上半年營收 171.89 億元，年增 19%；毛利率 25.9%，年增 0.2%；營益率 9.7%，年減 1.8 個百分點。

信邦說明，第二季因消費性產業比重增加，毛利率略降，加上持股 57.45% 的子公司太康提列呆帳 7.18 億元的影響，營業費用季增 6.18 億元，衝擊單季及上半年營業利益，若排除呆帳費用，第二季營業費用反較第一季減少近 1 億元。

不過，受惠新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注，信邦第二季營業外利益季增 2.62 億元，也抵銷太康提列呆帳的影響，推升單季、上半年稅後純益仍繳出新高的表現。

存貨方面，信邦表示，上半年金額 111.38 億元，較首季減少 5.32 億元，也較去年同期減上 3.03 億元，對於特殊及供貨時間較長的原料，仍請客戶端預付，截至第二季底合約負債 53.21 億元，佔存貨金額 46.56%，較首季增加 2.34 億元、去年同期增加 20.52 億元。

信邦指出，合約負債代表公司未來需要出貨履約，原料存貨風險已由客戶端承擔，且已掌握客戶端需求的情形下，可降低未來存貨呆滯之風險；第二季負債比率達 62.48%，係應付現金股利 22.08 億元及合約負債 53.21 億元，合計佔負債總額 36.43% 所造成，若排除合約負債，負債比率可下降至 55.28%。