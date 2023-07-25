股東會電子投票蔚為風潮 連3年投票率達6成

股東會電子投票蔚為風潮，根據集保結算所最新統計，台股市場股東會電子投票率連續 3 年平均達 60%，顯示投資人對於數位化投票接受度有所提升。

以今 (2023) 年股東會來說，今年共有 2092 家上市櫃及興櫃公司，採用集保結算所的「股東 e 服務」中的股東會電子投票 (eVoting)，整體電子投票率達到 60.51%；而興櫃公司首次全面採用電子投票，所以電子投票的筆數突破 1300 萬筆，股數更高達 3,835 億股，同步創下歷史新高。

集保結算所董事長林丙輝表示，今年整體專業機構法人持股採電子投票比例高達 94.34% 相當亮眼，其中，外資持股更高達 97.85% 採用電子投票，而我國包含勞動基金、退撫基金等政府基金，持股同樣也有高達 97.10% 的比例採用電子投票。

除了政府基金，包括農委會及國科會科發基金也採用電子投票，共同推升資本市場的數位化應用，也讓世界看到台灣數位創新力量。

集保結算所表示，為建立完善的股務數位服務生態系，集保結算所積極推動「股東 e 服務」，除了電子投票外，還包括股東會視訊會議平台 (eMeeting)，讓投資人可線上觀看股東會直播並提問，增進公司與股東之間的便利互動，同時也有助於發行公司取得更好的公司治理評鑑成績。

此外，今年正式上線的股務事務電子通知平台 (eNotice)，提供上市櫃及興櫃等公司股利發放電子通知服務，更讓投資人接收股務訊息更具效率與便利。