〈房產〉北台灣銷售中新成屋近5000戶 新北、桃園占比高

財政部公布的房屋稅差別稅率 2.0 方案（囤房稅 2.0），對建商持有餘屋加重到最高 4.8%，而依市調機構統計，截至今年 7 月 15 日，北台灣公開銷售中的新成屋（不含廠辦、商辦、單價 200 萬以上豪宅案）有 302 個，合計戶數高達 4,869 戶。

住展企研室經理成采錡表示，依實價登錄揭露資料，今年 5 月新北林口有 109 筆成屋交易，佔地面積差不多的基隆七堵，則僅有 22 筆。在區域市場買氣、建案銷售速度不同的背景下，建商餘屋採全國歸戶並都只給予 2 年寬限期不太合理，建議寬限期應由地方政府彙整實登數據，計算出區域平均銷售量，制定符合當地市場情況的寬限期。

北台灣各縣市中，以新北市銷售中新成屋 102 個最多，待售戶數約 2,420 戶，占北台灣整體戶數約 49.7%。銷售中戶數最多的行政區是板橋區，因捷運府中站、新埔站周邊及江翠北側重劃區等地都有成屋完工釋出，全區待售成屋戶數超過 500 戶。至於淡海新市鎮所在的淡水區，也有約 490 戶成屋尚在新建案市場銷售中。

北台灣線上新成屋數量居第二的是桃園市，82 個建案約 1,183 戶成屋等待成交，之中又以桃園區待售戶數逾 400 戶最多，其他如中壢區、平鎮區、大園區也有逾百戶成屋待售。由於目前桃園市版囤房稅給予建商的寬限期為 3 年，若囤房稅 2.0 實施，只給建商 2 年寬限期，近年積極在桃園重劃區推案的大型業者將深受影響。

成采錡表示，新北、桃園銷售中新成屋戶數較多的原因之一，為近年業者在重劃區大量推案，此舉有助於加速人口進駐，帶動區域發展。如林口新市鎮、三峽北大特區等，都是先經過空屋數多、點燈率低的階段，才逐步以相對親民的房價水準，吸引區外人口移入，使當地生活機能越來越完善。

不過各重劃區受先天條件影響，發展速度略有差異，像淡海新市鎮因氣候及交通等抗性，即便房價水準屬於北台灣相對低檔，移入人口數仍不如預期，線上待售新屋戶數仍多。有淡海經驗在前，若未來囤房稅 2.0 實施，則業者恐因餘屋消化速度及持有成本等考量，選擇保守在新發展區推案，這情況將不利政府推展新都市計劃區，促進區域均衡發展。