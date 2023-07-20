〈房產〉家戶人口結構改變 推升低總價小宅產品成高雄購屋趨勢

在台積電 (2330-TW) 高雄設廠的話題之下，高雄房市逐漸熱起來，其中又以 25 坪以下的小宅最受到歡迎，甚至在熱門行政區占極高比例，房仲業者依市場趨勢及人口結構指出，此一潮流主要與小宅具有低總價優勢、以及每戶人口數下降趨勢帶來的小宅需求有關。

近幾年全台房市相當火熱，過去熱銷產品以大坪數為主，但近幾年國人購屋愈來愈傾向買小宅，除了雙北「小宅化」愈來愈明顯，這股趨勢也吹往南台灣的高雄。根據內政部不動產平台資料顯示，高雄市今年第一季平均買賣面積為 32.56 坪，若以熱門的行政區而言，市場買小宅的趨勢更加明顯。首先是區域內有多家科技廠的前鎮區，今年第一季共計有 45% 的交易落在 25 坪以下；高雄市人口第二大區的三民區，今年第一季共計有 59% 的交易落在 25 坪以下。以高雄市人口密度最高的新興區為例，今年第一季有 34.88% 的交易落在 15 坪以下；前金區今年第一季則有 44.44% 的交易落在 15 坪以下，顯示小坪數的套房產品在人口密集區相當受歡迎。

21 世紀不動產指出，高雄近幾年隨著科學園區、台積電設廠、捷運輕軌建設等話題，雖然帶動產業進駐與就業人口，但同時土地價格與營建成本也因此上升，也順勢把整體房價往上推，大坪數產品價格更高，民眾轉而購買小坪數低總價的產品。

而高雄建商也看準此趨勢，近幾年像是預售、新成屋建案，清一色以小宅產品為主，剛才所提到的新興與前金區，區內大部份屋齡新的建案，幾乎都來自土地整合或危老改建，由於這些新建案的基地面積不大，自然會以低總價民眾好入手的小宅為主。

房地產短期看經濟，長期看人口，近幾年全台人口快速老化加上少子化趨勢，根據內政部統計月報指出 2023 年 4 月每戶人口數僅 2.55 人。現代多人多為 2、3 人小家庭甚至獨居，影響民眾購置房產的需求改變，加上少部分長輩因退休生活需要，由於家裡子女不見得同住，居住人數變少，會把原本住的公寓或透天厝，換成坪數小、但生活機能較好的大樓，例如距離市中心或醫院較近的電梯大樓。

此外，近幾年高雄積極推動地方創業，吸引北漂年輕人回流，進而帶動當地房產需求，這些返鄉工作的年輕人為了工作方便以及希望保有個人空間，大多會選擇購買小宅自住。

21 世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，雖然小宅有著低總價的優勢，但不代表坪數單價低，且有許多銀行不提供購買小坪數的房貸或是提供的貸款成數較低，因此在購買前，必須先衡量自備款是否充足；此外，也須考量小宅扣除 1/3 公設後，剩下的實際室內面積是否符合自身需求，董家菱表示，也有不少人在婚後如果需要較大的生活空間後，將資產活化把原本的小宅出租，自己則搬到較大的空間維持生活的品質。