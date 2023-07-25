網傳違反港國安法帳戶將遭凍結 金管會、星展出面闢謠

網路流傳「如果觸犯香港國安法，星展銀行可請香港政府凍結台灣銀行帳戶」，對此，金管會與星展銀行 (台灣) 均駁斥此為不實謠言，呼籲民眾不要受騙。

民進黨立委林楚茵今 (25) 日在臉書發文表示，關於網路流傳，「民眾若觸犯香港國安法，星展銀行可請香港政府凍結民眾在台帳戶」，林楚茵強調，中國對台灣不具司法管轄權，因此香港的銀行無法凍結台灣帳戶，強調此為假消息。

金管會也強調，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，如有必要，必須依據我國法規，才會停止帳戶全部或一部分的功能，不會依據國外的規定辦理。

金管會表示，民眾如接獲以銀行人員名義告知上開訊息時，請提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。

星展銀行表示，關於有民眾於社群媒體張貼關於若違反香港國安法，在台灣之銀行帳戶將會遭到凍結一事，星展銀行 (台灣) 表示，針對民眾於社群媒體發表於星展銀行（台灣）帳戶將受香港國安法牽制之言論為不實謠言。

網路流傳「如果觸犯香港國安法，星展銀行可請香港政府凍結台灣銀行帳戶」，對此，金管會與星展銀行 (台灣) 均駁斥此為不實謠言，呼籲民眾不要受騙。

網傳民眾如果違反香港國安法，在台灣帳戶將遭凍結，遭金管會駁斥為假消息。(圖：林楚茵臉書)

星展銀行表示，將持續關注相關訊息，如有破壞銀行名譽將研議採取相關行動。



