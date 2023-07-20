〈房產〉中部人口大風吹 生活機能高的台中磁吸力道強

根據內政部人口遷移資料，中部地區包含台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣出現變化，五縣市除了彰化縣，今年上半年人口都是淨遷入的狀態，台中市淨遷入超過 2.2 萬人，從彰化縣遷往台中市將近 5000 人，上半年平均房價方面，苗栗、南投、雲林還維持 1 字頭，彰化叩關 2 字頭，台中市平均房價每坪 26.8 萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台中市雖然這幾年來房價漲幅大，但各個重劃區新案選擇多，且具有交通優勢及大型購物中心，台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納，儼然超級大磁鐵! 上半年淨遷入人口可破 2 萬人。

中部各縣市人口往台中市聚集情況顯著，2023 年上半年彰化縣遷往台中市的人數共 4,899 人，比台中遷往彰化的人數多 2,700 人，南投縣遷往台中共 2,368 人，全台除了新北市，就屬彰化縣及南投縣移往台中的人口最多，苗栗縣及雲林縣遷入台中的人口都在 1,400 人以上；比較中部各縣市今年上半年房價，台中市每坪 26.8 萬元，彰化縣 20.0 萬元，苗栗縣 18.4 萬元，南投縣 17.9 萬元，雲林縣 15.2 萬元，彰化縣與台中房價差距越來越小。

住商不動產彰化大埔加盟店店東黃天福指出，台中市生活機能佳，這幾年越來越多大型高端消費的場所，吸引彰化縣的高端買方移入，由於從彰化以高速公路、中彰快速道路可在 15 分鐘到達台中市中心，從台中轉入彰化買房也不少，彰化目前新大樓開價最高約 35-40 萬元，多數買方可接受的價格帶是每坪 27-30 萬元，有別於以往到彰化購屋通常以透天為主，隨著彰化市、員林市、和美鎮可開發的土地越來越少，新案推華廈、大樓的比例大幅增加，且買方訴求低總價，熱門房型為 2-3 房，促使彰化縣靠近台中市的區域，主要購屋型態趨向台中化。

郎美囡強調，今年政府大力宣傳的行政院通勤月票「TPASS」，政策目的在於減輕民眾的交通負擔，促進民眾使用大眾運輸工具，並以此均衡城鄉區域發展，不過中部地區大眾運輸工具密集度低，台中市捷運目前僅有綠線，中部各縣市客運、公車班次有限，對通勤族而言助益不大，民眾還是習慣開車、騎車，因此居住遷徙仍依據機能、房價及開車通勤時間做為篩選條件。