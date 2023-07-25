小摩示警 美股過度集中現象正以60年來最快速度擴張

摩根大通 (JPMorgan) 股票分析師團隊警告，美股對少數大型股的依賴程度，正在以 60 年來最快的速度成長。

由 Marko Kolanovic 領導的摩根大通策略師團隊周一 (24 日) 發布報告稱，過去在市場嚴重傾向大型股的時期，股市往往以慘敗收場。

根據 FactSet 數據，目前美股集中度正以 60 年代以來最快的速度成長，超越 2000 年 3 月網路泡沫時期的水平。

為了確定美國最大上市公司與市場上其他公司之間的極端差距，小摩觀察標普 500 指數前 10 大權值股以及接下來 40 支股票在過去六個月內的走勢變化，結果發現，標普 500 指數成分股之間的分歧，正以美國「漂亮 50」(Nifty 50) 時期來最快速度擴大。

漂亮 50 是 1960 至 1970 年代在美國備受投資人追捧的 50 家代表性公司。

(圖: 摩根大通)

儘管小摩提供大量數據和分析，來支持他們對股市過度集中的說法，但他們未具體說明這可能對市場帶來什麼樣的影響。

簡單來說，小摩認為接下來可能迎來拋售潮，具體時間則很難講。無論催化劑為何，小摩列出了幾種可能性，包含深度衰退或是通膨壓力再起，這代表今年推動股市表現分化的人工智慧 (AI) 狂潮，很可能因此劃下句點。

另一方面，小摩還提到那斯達克 100 指數周一 (24 日) 實施的「特別再平衡」(special rebalancing)，他們認為，這可能讓大型科技股的優異表現降溫，例如蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 以及 Alphabet(GOOGL-US)，而這將有助於緩解過度集中的風險。