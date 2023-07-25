曾神預言 2022 年美股大跌的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 週一 (24 日) 坦承：「看空股市的時間太久，我們錯了！」

Wilson 去年 11 月底警告，美企正準備下修獲利展望，將重創股市，預測標普 500 指數今年年底目標價是 3,900 點。

他在今年上半年大部分時間都在扮演著最看空美股的分析師，鑒於 3 月份的銀行業動盪，人工智慧 (AI) 投資的高支出，將壓縮企業利潤等，他不斷警告投資者，熊市尚未結束，美股已經進入「死亡區」，漲勢即將逆轉，預測投資人有可能會「猛然覺醒」。

「我們錯了！」大摩神準策略師道歉看空美股太久 (圖：REUTERS/TPG)

不過，Wilson 的預測迄今尚未實現，因為今年以來，ChatGPT 振翅高飛，掀起 AI 滔天巨浪，提振科技巨頭股價，儘管企業利潤下降，美股主指仍強勁反彈，標普週一漲 0.40% 至 4,554.64 點，今年迄今漲幅超過 19%。

Wilson 週一發布報告坦言：「我們錯了，在通膨下滑和成本削減的情況下，2023 年的美股估值高於我們的預期。」

儘管 Wilson 承認低估股市漲勢，但對企業獲利能力仍抱持謹慎的態度，他抱持的理由是，通膨疲軟提振了人們對聯準會升息進入尾聲的更樂觀情緒，這對股票有利，但也意味企業定價權減弱。

Wilson 稱：「我們對 2023 年企業獲利仍持悲觀態度，通膨現在的下降速度甚至比普遍預期的還要快。由於價格是今年許多公司銷售增長保持在 0 以上的主要因素，如果定價能力失效，這將是一個重大阻力。」

他對標普指數年底的目標價預測仍維持在 3,900 點，但近期將重點將重點轉向 2024 年 6 月，目標價格設為 4,200 點，比當前水平低約 8%。