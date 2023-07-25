逾百年經典指標發出買入信號 暗示美股繼續走高

LPL Research 表示，道氏理論 (Dow Theory) 的經典股市買入信號已經出現，暗示本輪漲勢還有更多上行空間。

LPL 首席技術策略師 Adam Turnquist 在上周五 (21 日) 的報告中強調，隨著美股漲勢擴展到更多類股，道瓊交通平均指數 (DJTA) 升至 52 周新高，代表著道瓊指數有望繼續反彈。

根據 Charles Dow 在 120 多年前發表在《華爾街日報》上的數百篇社論，發展出了道氏理論，他用道瓊工業平均指數 (DJIA，道瓊指數)、道瓊交通平均指數之間的相關性，來預測股市的漲跌。其背後的想法是，如果經濟表現良好，消費者在購買商品，那麼運輸公司只要承擔運輸這些貨物的任務，就應該表現良好。

雖然近年來美股由科技股主導，道氏理論不再那麼受重視，但仍一直被視為重要的經典指標。

Turnquist 表示，基於兩大股指近期均有突破，道氏理論的買入信號現已觸發，進一步證明大盤的主要趨勢是走高。

他說：「兩個指數的突破符合道氏理論的一個關鍵原則—平均指數必須相互確認。」

他對數據進行了分析，發現當工業和交通平均指數像上周一樣，重疊突破 52 周新高時，整個市場的遠期回報率高於平均水準。

根據 Turnquist 的數據，在道氏理論買入信號閃現後，標普 500 指數的 12 個月平均回報率爲 10.5%，隨後 6 個月的平均漲幅爲 6.6%；而道瓊交通平均指數的漲幅更大，分別爲 17.5% 和 12.3%。

(圖表取自 Business Insider)

他強調，最近兩項指標均在成交量高於平均的情況下突破，動量信號證實了這一走勢，這增加了股市可能繼續走高的信心。