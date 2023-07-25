〈紐約匯市〉美元指數連六紅 市場目光投向三大央行政策會議

在數據顯示美國經濟表現相對強於歐元區後，美元兌歐元周一 (24 日) 保持堅挺，交易員也將目光投向本周三場主要央行會議，尋找與貨幣政策前景有關的線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，至 101.40，連續六個交易日走高。

受服務業成長放緩拖累，美國 7 月 Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 降至五個月低點，但數據表現相對優於歐洲，且投入價格下滑和招聘放緩，顯示聯準會 (Fed) 可能在打擊通膨方面取得進展。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「在調查全球形勢時，你會發現美國比其他任何地方都更有理由保持樂觀，這也體現在美元的走勢上。」

歐元跌逾 0.54% 至 1.1064 美元，連續五個交易日走低，英鎊貶逾 0.2% 至 1.2821 美元，連七個交易日下滑。

本周市場迎來超級央行周，投資人預期聯準會和歐洲央行 (ECB) 都將升息 1 碼。這兩場會議的焦點都集中在央行對 9 月會議發出的任何信號，通膨放緩可能給予 Fed 暗示停止升息的空間。

期貨交易員預估，Fed 隔夜拆款利率將在 11 月達到 5.43%，且 2024 年 6 月以前都將保持在 5% 以上。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 美洲總經策略主管 John Velis 說：「本周宣布升息後，Fed 可能不會在 9 月會議上再度升息，但鑑於美國經濟目前狀況較佳，歐元將受美元廣泛走強影響。」

日元自近兩周低點回升，上揚 0.2%，報 141.48 日元兌 1 美元。

日本央行將在本周五 (28 日) 公布貨幣政策決議。交易員認為，日本央行是三大央行中，最有可能引發市場震盪的央行，因為這次會議存在調整殖利率曲線控制政策 (YCC) 的可能性。

ForexLive 分析師 Button 表示，人們對日銀接下來可能採取的行動深感不安。

加密貨幣方面，比特幣跌逾 3% 至 29,144 美元，以太幣跌 2.2% 至 1,850 美元。

截至台灣時間周二 (25 日) 約 6:00 價格: