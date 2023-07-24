〈台幣〉Fed會議前夕外資抽腿 新台幣重貶1.12角收31.352元

超級央行周登場，外資持續抽腿落跑，新台幣兌美元今 (24) 日重貶 1.12 角，貶破 31.3 元價位，終場收在 31.352 元，連續 4 個交易日收黑，總成交量共 18.445 億美元。

值得注意的是，新台幣早盤隨台股翻黑走貶，盤中匯價報價一度顯示貶破 31.5 元價位，後經證實是台北外匯公司電腦當機，導致報價錯誤所致，經修正後今天匯價低點為 31.392 元。

統計新台幣自 7 月以來已經貶值 2.17 角，在亞幣中表現相對弱勢。對此，匯銀主管直言，新台幣貶值壓力主要是外資匯出所致，以今天來說，外資在股匯市同步匯出，使得新台幣盤中重貶 1.52 角，低點下壓至 31.392 元。

匯銀主管表示，今天新台幣匯價仍由外資主導，熱錢趕在聯準會利率會議前夕匯出，加上美元指數回升，主要亞幣走貶讓新台幣難逃貶值壓力，尾盤雖有出口商進場拋匯，讓貶幅稍有收斂，但終場仍貶值 1.12 角收在 31.352 元、貶幅 0.36%。

匯銀主管指出，儘管市場預期聯準會升息循環可望邁入尾聲，但在聯準會鷹、鴿態度未明之前，美元指數預料將獲得一定的支撐力道，短期內恐難跌破 100 關卡，新台幣偏弱整理機率大，短線不排除回測 31.5 元價位。