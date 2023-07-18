等待最新經濟數據 美債殖利率走低

投資人等待最新的經濟數據報告並考慮經濟的下一步發展，美國國債殖利率周二 (18 日) 走低。

美東時間上午 6:18，10 年期國債殖利率下跌 3.5 個基點至 3.762%。2 年期國債殖利率下跌 3.8 個基點至 4.694%。

殖利率和價格呈倒數關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人期待本周公布的最新經濟數據，可能在 Fed 下次政策會議之前提供有關美國經濟狀況的最新線索。

其中包括定於周三 (19 日) 公布的 6 月零售銷售數據，該數據將深入了解消費者的財務健康狀況。它也可能是一個通膨指標。《道瓊》調查的經濟學家預計零售額將成長 0.5%，高於 5 月的 0.3%。

一系列住房部門數據，例如周四 (20 日) 的建築許可和新屋開工報告，也將於本周公布。

這些數據都將在 Fed 定 7 月 25 日至 26 日舉行的下次會議之前發布。政策制訂者將在會上做出最新的利率決定。Fed 官員在 6 月的最後一次會議上保持利率穩定，後幾乎異口同聲都表示可能需要進一步升息，以使通膨率重新回到 2% 的目標區間。

6 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 3%，創 2021 年 3 月以來的最低水平，代表通膨壓力正在緩解，Fed 自 2022 年初以來實施的 10 次升息正在落實。話雖如此，投資人普遍預期 Fed 下周仍將升息。