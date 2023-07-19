投人資評估全球通膨展望 美債殖利率下跌

投資人考慮全球經濟和貨幣政策的下一步發展，並等待美國房產業的最新數據，美國國債殖利率周三 (19 日) 下跌。

美東時間上午 6:13，10 年期國債殖利率下跌 2.9 個基點至 3.76%。2 年期國債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.73%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

在幾個國家公布最新通膨數據後，投資人評估了全球經濟前景，尤其是通膨及對貨幣政策的影響。

英國 6 月通膨率降至 7.9%，低於預期的 8.2%，促使市場重新考慮英國央行是否會宣布連續第二次升息 50 個基點。英國央行上個月連續第 13 次升息，且升息幅度讓人感到驚訝，市場原本預計升息 25 個基點。下次會議將於 8 月 3 日舉行。

紐西蘭消費者物價指數 (CPI) 年率上漲 6%，連續第二季通膨放緩。

Fed 將於 7 月 25 日至 26 日召開會議並做出最新政策決定。市場廣泛消化了屆時將宣布的升息，因為政策制訂者認為有必要進一步收緊政策，以充分緩解通膨。

上周公布的美國 CPI 年率為 3%，低於之前預期，代表至今為止採取的貨幣政策措施正在產生預期效果。

Fed 下次會議之前將公布幾個關鍵數據，這些數據可能會為 Fed 的決定提供訊息；其中包括周四 (20 日) 公布的 6 月建築許可和新屋開工數據。